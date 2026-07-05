Sorpresa en el Brasil vs Noruega: vinculan a Erling Haaland con el Real Madrid

Erling Haaland inició como titular en el duelo entre Brasil y Noruega por los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Si bien es cierto que todos los focos estaban puestos en su partido, la atención se desvió hacia fuera del terreno de juego. Su padre, Alfie Haaland, vinculó al goleador noruego con el Real Madrid y encendió las redes sociales.

Mientras iniciaba el juego entre brasileños y noruegos, Alfie atendió a la prensa presente en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey y allí fue consultado sobre una posible salida hacia el Real Madrid.

“¿Un traspaso al Real Madrid? Está muy feliz en el Manchester City y tiene un contrato largo. Estamos esperando la nueva temporada… pero cualquier jugador querría jugar en el Madrid”, fue lo que expresó el padre de Erling ante los medios de comunicación.

Erling Haaland, jugador de Noruega|Crédito: Selección de Noruega / X

El momento contractual de Haaland con Manchester City

Erling Haaland atraviesa un presente contractual muy sólido con Manchester City. El delantero noruego renovó su vínculo en enero de 2025 y quedó ligado al club inglés hasta el verano de 2034, en uno de los contratos más largos y fuertes del futbol europeo.

El acuerdo reemplazó el contrato anterior, que terminaba en 2027, y le dio al City una posición de control absoluto sobre su futuro. Además, distintos reportes en Inglaterra señalaron que el nuevo vínculo no cuenta con una cláusula de rescisión activa, por lo que una eventual salida no dependería de una cifra automática, sino de una negociación directa con el club.

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Por ese motivo, cualquier interés de equipos como el Real Madrid aparece condicionado por la postura del Manchester City. Haaland sigue siendo una pieza central del proyecto deportivo y, desde lo contractual, su salida no parece sencilla ni inmediata.

Erling Haaland festeja el pase de Noruega a los octavos de final del Mundial 2026.|Hannah McKay/REUTERS

Cuál es el valor de mercado de Haaland en la actualidad

Erling Haaland tiene un valor de mercado actual de 200 millones de euros, de acuerdo con la última actualización de Transfermarkt. El delantero de Manchester City aparece como uno de los futbolistas más valiosos del mundo, además de liderar el ranking dentro de la Premier League, del propio club inglés y entre los centrodelanteros.

Esta cifra no representa una cláusula de salida ni el precio definitivo de una posible transferencia. Se trata de una estimación basada en factores como edad, rendimiento, contrato vigente, impacto internacional y peso dentro del mercado. En el caso de Haaland, su vínculo hasta 2034 con Manchester City refuerza la posición del club ante cualquier negociación.