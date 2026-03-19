OFICIAL: Las SORPRESAS en la convocatoria de México para enfrentar a Portugal y Bélgica
La Selección Mexicana dio a conocer su convocatoria para enfrentar a Portugal y Bélgica y hay varios futbolistas que son sorpresas
Este jueves 19 de marzo del 2026, Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Portugal y Bélgica. Un total de 26 futbolistas entre los que destacan varias sopresas al no estar en las anteriores convocatorias.
Dentro de la convocatoria, la primera sorpresa, aunque ya se había anunciado que regresaba con México, es Guillermo Ochoa que se perfila para ser convocado para su quinta Copa Mundial de la FIFA 2026. A pesar de las fuertes críticas que ha tenido, vuelve a ser considerado.
Guillermo Ochoa vuelve a la Selección Mexicana 🚨— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 19, 2026
Javier 'Vasco' Aguirre llamó al portero mexicano para los juegos contra Portugal y Bélgica… ¿tendrá minutos en la Fecha FIFA? 😱
#MiSelecciónAzteca
👇 MÉXICO vs PORTUGAL/BÉLGICA 🇲🇽🆚🇵🇹🇧🇪
📅 Sábado 28 de marzo / Martes 31 de… pic.twitter.com/uOOmZddTG9
La segunda sorpresa en la lista es el regreso de Jesús Angulo de Tigres, luego de su lesión, había quedado fuera de diferentes convocatorias y ahora Javier Aguirre lo llama para que pueda pelear por un lugar.
En el mediocampo, la sorpresa más destacada es Álvaro Fidalgo que con su naturalización, recibe su primer llamado a Selección. Un jugador en el que muchos confían. Por otra parte, otra sorpresa es Denzell García que sueña con poder colarse en la última lista.
Álvaro Fidalgo CONVOCADO a la Selección Mexicana 🚨— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 19, 2026
El mediocampista recibe su primer llamado… ¿podrá llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026?
#MiSelecciónAzteca
👇 MÉXICO vs PORTUGAL/BÉLGICA 🇲🇽🆚🇵🇹🇧🇪
📅 Sábado 28 de marzo / Martes 31 de Marzo
🕚 6:50 PM / 6:50 PM
📺… pic.twitter.com/9ZkELPFN69
Por último, en la delantera destaca el llamado de Guillermo Martínez de Pumas que no ha terminado de ser un factor importante en el equipo universitario.
La convocatoria COMPLETA de México para enfrentar a Portugal y Bélgica
La convocatoria de México es:
- Raúl Rangel Chivas Portero
- Guillermo Ochoa AEL Limassol Portero
- Carlos Acevedo Santos Portero
- Richard Ledezma Chivas Defensa
- Jorge Sánchez PAOK Defensa
- César Montes Lokomotiv Moscú Defensa
- Israel Reyes América Defensa
- Johan Vásquez Genoa Defensa
- Everardo López Toluca Defensa
- Jesús Gallardo Toluca Defensa
- Jesús Angulo Tigres Defensa
- Denzell García FC Juárez Medio
- Erik Lira Cruz Azul Medio
- Obed Vargas Atlético de Madrid Medio
- Álvaro Fidalgo Real Betis Medio
- Orbelín Pineda AEK Atenas Medio
- Carlos Rodríguez Cruz Azul Medio
- Érick Sánchez América Medio
- Brian Gutiérrez Chivas Medio
- Roberto Alvarado Chivas Delantero
- Germán Berterame Inter Miami Delantero
- Julián Quiñones Al-Qadsiah Delantero
- Alexis Vega Toluca Delantero
- Guillermo Martínez Pumas Delantero
- Raúl Jiménez Fulham Delantero
- Armando González Chivas Delantero
OFICIAL: La convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos contra Portugal y Bélgica 🚨— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 19, 2026
Javier 'Vasco' Aguirre llama a 26 elementos para la Fecha FIFA de marzo 2026.
Guillermo Ochoa y Álvaro Fidalgo dentro de los elegidos…#MiSelecciónAzteca
👇 MÉXICO vs… pic.twitter.com/JDyCoBk4Io
México vs Portugal, fecha, horario y dónde ver EN VIVO el partido en el Estadio Banorte
El partido de México vs Portugal se va a disputar el siguiente viernes 20 de marzo del 2026 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Banorte.
El partido lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sito web de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México con el analisis y la narración de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Carlos 'Warrior' Guerrero.