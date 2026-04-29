El sparring de la Selección Nacional de México que todos quieren de refuerzo para el Apertura 2026

La lista de convocados de la Liga BBVA MX para la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue revelada y con ella se incluyeron a los sparrings. Este grupo de futbolistas acompañarán a los seleccionados con el objetivo de ir sumando experiencia en el plano internacional y además serán de ayuda en los entrenamientos hasta que se integren los mexicanos que juegan en Europa y el exterior.

Sin embargo, uno de los sparrings tuvo un gran Clausura 2026 con su equipo y todos lo quieren como refuerzo para el próximo torneo. Se trata de Kevin Castañeda, mediocampista de Xolos de Tijuana, quien será uno de los futbolistas que acompañarán a la Selección Nacional de México en el proceso mundialista, pero que no estará en la lista definitiva a pesar de su gran temporada en la Liga BBVA MX.

Querétaro 0-2 Xolos |Mexsport

Kevin Castañeda es pedido por distintas aficiones de México

El volante ofensivo tuvo un gran semestre con Xolos durante el Clausura 2026, por lo que los aficionados de distintos equipos de la Liga BBVA MX comenzaron a solicitar su fichaje para el Apertura 2026. En la red social de X, aficionados de Toluca creen que Castañeda sería un reemplazo ideal para Marcel Ruiz, en caso de que este sea vendido en junio. “Hoy debería ser prioridad para el mercado de verano si o si”, mencionan.

TE PUEDE INTERESAR:



Fanáticos del América también tienen el deseo de contar con el jugador de Tijuana en su equipo. “Es para que hubiera llegado desde hace varios torneos”, manifestó uno de los aficionados en redes sociales. Diversos reportes indican que la directiva del combinado azulcrema ya ha buscado el fichaje de Castañeda en mercados anteriores, pero sin tener éxito.

Qué gusto me da ver a Kevin Castañeda en selección nacional. Nuestro héroe de aquella noche -casi trágica- en Veracruz.



Hoy debería ser prioridad para el mercado de verano si o si. pic.twitter.com/xhAX08P2LO — Toluca Datos del bicampeón (@TolucaFCdatos) April 28, 2026

América ya intentó el fichaje de Castañeda

Diversas fuentes mencionan que América intentó el fichaje de Castañeda para el Clausura 2026. Sin embargo, las expectativas de Tijuana eran demasiado altas para la cartera de la institución azulcrema. En ese entonces, Xolos solicitaba una cifra cercana a los 8 millones de dólares para dejar ir a su figura. Esta fue la principal razón por la que las Águilas no avanzaron en su contratación.

Cabe destacar que el mediocampista finalizó su participación en el Clausura 2026 siendo el máximo goleador de su equipo con 7 anotaciones. Su buen momento hará que las expectativas de Tijuana no bajen, por lo que será un fichaje desafiante para cualquier equipo de la Liga BBVA MX.

