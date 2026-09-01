Tsitsipas sorprende con lo que reveló sobre el positivo de Nick Kyrgios

El caso de Nick Kyrgios acaba de tomar un giro inesperado. Casi dos semanas después de que el australiano revelara que dio positivo por cocaína, Stefanos Tsitsipas aseguró que conocía la situación incluso antes de que fuera anunciada públicamente.

Kyrgios reveló el 19 de agosto que había arrojado un resultado positivo después de entregar una muestra durante un torneo disputado en Mallorca el pasado 22 de junio.

Te puede interesar: La preocupante confesión de Novak Djokovic después de vivir una pesadilla en el US Open

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis confirmó que el australiano se encuentra suspendido provisionalmente desde el 4 de agosto.

En medio de todo el escándalo, ahora el griego Stefanos Tsitsipas sorprendió al revelar que la noticia no lo tomó desprevenido.

Stefanos Tsitsipas says he was not surprised by Nick Kyrgios’ suspension for cocaine… he’s just surprised it came so late



“I don’t know what to tell you. To be entirely honest with you I knew about this before the announcement. I’ll just tell you the truth. I knew about all… pic.twitter.com/ZlMLHvjKUQ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2026

Tsitsipas asegura que sabía del positivo de Kyrgios

“Lo esperaba, para ser honesto”, declaró el griego después de disputar su partido de primera ronda en el US Open.

Pero después fue todavía más lejos. “Yo sabía de esto antes de que se hiciera el anuncio”, reconoció Tsitsipas.

El griego aseguró que cuando finalmente encontró la noticia en redes sociales su reacción fue pensar que el momento que esperaba finalmente había llegado.

Tsitsipas también lanzó otra frase contundente: “Me sorprende que haya ocurrido tan tarde”.

Te puede interesar: Carlos Alcaraz enciende las alarmas por lesión

¿Por qué Nick Kyrgios está suspendido?

Kyrgios proporcionó una muestra durante el torneo de Mallorca el 22 de junio. Posteriormente, un laboratorio acreditado confirmó la presencia de benzoylecgonina, metabolito de la cocaína.

El australiano asumió públicamente la responsabilidad y reconoció que había cometido “un gran error”.

Mientras permanezca suspendido, Kyrgios no puede competir, entrenar ni asistir a eventos organizados por los principales organismos del tenis.

El australiano todavía tiene derecho a apelar la suspensión provisional.