FOTOS: Ella es Stephanie Vaquer, luchadora chilena que buscará el Campeonato Femenil en Wrestlepalooza

El martes pasado, en una edición más de NXT, Stephanie Vaquer fue la gran sorpresa luego de hacer mancuerna con Rhea Ripley para vencer a sus rivales, un hecho que luce como el pretexto idóneo para hablar sobre cómo la chilena está en la búsqueda de un campeonato mundial en la WWE.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Stephanie Vaquer nació en el continente andino, aunque es una realidad que su formación luchística se dio en México a través de una de las empresas más importantes del mundo. Su estilo, y su increíble belleza, llamaron la atención de la WWE, quien hoy la considera una de sus joyas más importantes y la presentará en la edición de Wrestlepalooza 2025 de este sábado 20 de septiembre.

¿Stephanie Vaquer tiene lo necesario para ser campeona de la WWE?

Luego de su brillante paso por NXT, Stephanie Vaquer tuvo la dicha de llegar a la que es la major temporada en la historia del roster femenino de la WWE. Atrás quedaron las “divas” y, ahora, el público puede disfrutar de auténticas estrellas que, además de su belleza física, cuentan con un definido estilo luchístico.

Es precisamente aquí en donde la chilena sobresale por los movimientos individuales que tiene, por su lucha a ras de lona, por su estilo aéreo y por sobresalir tanto a nivel individual como en equipos. Probablemente, su punto de mejora son las promos con el micrófono, hecho fundamental dentro de la WWE.

¿Por qué Stephanie Vaquer aún no ha sido campeona de la WWE?

Ana Stephanie Vaquer González, nombre real de la luchadora nacida en Chile en 1993, tenía todo para ser la nueva campeona de la WWE; sin embargo, poco antes de su pelea contra Naomi la misma fue cancelada debido al embarazo de la antes citada, lo cual quitó su posibilidad de lograr el título.

Aún así, parece cuestión de tiempo para que la chilena alcance el trono a nivel mundial dentro de la empresa de Wrestling más importante del mundo , por lo que ahora te dejamos sus mejores fotos para que disfrutes junto a nosotros la evolución que ha tenido en la compañía.

