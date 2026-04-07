Se fue de Mexico a Europa a probar suerte y le bastaron 3 minutos para marcar un gol

El futbol en Europa es muy distinto a la Liga BBVA MX. Jugadores que brillaron en el ámbito local suelen tener dificultades a la hora de adaptarse al estilo de juego y de vida que ofrece el futbol europeo. Ese es el caso de Stephano Carrillo, canterano de Santos Laguna que la descosió en México y que fue vendido al Feyenoord de los Países Bajos a principios del 2025.

El joven mexicano no logró encajar en el primer equipo, por lo que la institución europea tomó la decisión de cederlo al FC Dordrecht, equipo de Segunda División, para afrontar la presente temporada. Con apenas 20 años, Carrillo pelea por ganarse la titularidad en su nuevo equipo y este fin de semana respondió de gran manera anotando un gol en tres minutos.

El gol de Stephano Carrillo en Países Bajos

El juvenil ingresó de cambio en el minuto 78 de partido con el resultado 1-0 en contra. En cuestión de segundos, su impacto en el terreno de juego se vería reflejado en el marcador. Corría el minuto 81 del encuentro cuando Carrillo recibió el balón desde un tiro de esquina. Allí forcejeó con los defensas y ganó la posición para rematar de cabeza y estampar el 1-1 definitivo.

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En tan solo tres minutos luego de su ingreso, el canterano de Santos consiguió rescatar un punto para su equipo. Además, alcanzó su cuarta anotación en el año habiendo jugado solamente ocho partidos oficiales en Europa. Su sueño es ser considerado por el Feyenoord de cara a la siguiente temporada y competir al máximo nivel en la Eredivisie.

Stephano Carrillo impresiona en Europa

Distintos reportes mencionan que la directiva del PSV Eindhoven, club que históricamente ha confiado en el talento mexicano, está siguiendo de cerca los pasos de Carrillo. Cabe destacar que los neerlandeses ya han tenido a jugadores como Carlos Salcido, Andrés Guardado e Hirving “Chucky” Lozano en su plantilla años atrás.

Por otro lado, desde el Feyenoord estarían satisfechos con la evolución de Carrillo y se especula de un posible regreso al primer equipo para la temporada 2026-27. “Es un delantero con un techo muy alto; entiende el juego de espaldas y tiene una agresividad en el área que no es común para su edad”, señalan reportes de la academia del equipo neerlandés.

Su préstamo con el Dordrecht expira el próximo 30 de junio y Feyenoord deberá tomar una decisión: mantenerlo en el primer equipo o buscarle acomodo en otro rincón de Europa para continuar con su desarrollo. Todo se definirá al finalizar la temporada del futbol europeo.