Histórico luchador mexicano invita a actor a hacer una función de lucha libre en Iztapalapa; ¿cuándo sería?

En los últimos días el nombre de Luis Fernando Peña se volvió tendencia en las redes sociales luego de protagonizar una obra de teatro gratis en la alcaldía Iztapalapa, misma que podría ser una función deportiva si es que este luchador mexicano lleva a un acuerdo con el actor en turno.

Se trata de Stuka Jr, quien forma parte de la misma localidad que Luis Fernando Peña y que es un consagrado luchador mexicano que ha podido sobresalir como uno de los mejores en los últimos años. ¿Te imaginas una función de lucha libre completamente gratis dentro de la alcaldía Iztapalapa?

¿Luchador mexicano y consagrado actor harán una función de lucha gratis en Iztapalapa?

Todo sucedió luego del video que Luis Fernando Peña compartió en sus redes sociales sobre la obra de teatro gratis que concedió en Escuadrón 201, en la alcaldía Iztapalapa. Vale mencionar que esta obra habla sobre un payaso que pierde a su padre, lo cual se asemeja a lo que el actor está viviendo actualmente con su madre.

La actuación del actor de 42 años trajo consigo un sinfín de comentarios en TikTok y uno de ellos fue precisamente de Stuka Jr, quien aseguró que vive muy cerca de Luis Fernando Peña, actor al que invitó a unirse a él para realizar una función de lucha libre gratis en la alcaldía en la que ambos viven.

“Luis Fernando yo soy luchador profesional y también soy de la misma colonia en donde vives. Estaría muy bueno hacer una función de lucha libre. Saludos, un abrazo”, escribió el luchador mexicano, en un comentario que hasta ahora ha sumado distintas reacciones a través de los usuarios.

¿Cómo ha impactado la lucha libre en la comunidad mexicana?

Si bien es el futbol el deporte más visto y popular de México, la realidad es que la lucha libre ha comenzado a tener un impacto realmente significativo a raíz de la compra de la AAA por parte de la WWE, lo cual ha hecho que muchos luchadores mexicanos sobresalgan fuera del país.

Ante este hecho, poco a poco la lucha libre se ha convertido en uno de los deportes predilectos del fanático mexicano , el cual espera con ansias cada una de las funciones de las empresas mexicanas a sabiendas de que este es un espectáculo familiar.

