deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Kenia Lechuga, del Exatlón México a buscar una medalla en el Mundial de Remo; ¿cuándo es la final?

Kenia Lechuga, quien brilló en temporadas pasadas del Exatlón México, se dice lista para obtener una medalla en el Mundial de Remo. ¿Cuándo será su carrera?

Kenia-lechuga-exatlon-mexico-medalla-mundial-remo-cuando-es.jpg
Instagram: Kenia Lechuga
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

Una de las razones por las cuales el Exatlón México está convertido en un programa por demás espectacular al interior del país deriva de la calidad de sus atletas. Un ejemplo de lo anterior es precisamente Kenia Lechuga, quien, ahora, está lista para buscar una medalla en el Mundial de Remo.

Regresó Capioño con su Máquina de Humo | Mundial de la Comedia

El Mundial de Remo es uno de los eventos más importantes que hay en este cierre del año y en el mismo existe participación mexicana a través de Kenia Lechuga, quien después de ser una auténtica leyenda del equipo rojo en el Exatlón México ahora buscará la medalla de oro para el país azteca.

¿Cuándo será la final del Mundial de Remo en donde Kenia Lechuga participará?

El Campeonato Mundial de Remo Shanghái 2025 cuenta con la participación de Kenia Lechuga, quien arribó al país chino para llegar directamente a la gran final de la prueba LW1X, esto después de quedar en el segundo puesto de la semifinal 2 al sumar un tiempo total de 8 minutos con 6 segundos y 27 centésimas.

Te puede interesar: ¿Qué rivales le podrían quitar el primer lugar a Isaac del Toro en la siguiente carrera?

Te puede interesar: ¿Cuánto cuestan los boletos para Wrestlemania 42 de la WWE?

Cabe mencionar que la prueba, al menos entre los dos lugares, se definió con la fotofinish debido a la paridad de Kenia Lechuga con su rival. En ese sentido, debes saber que, ahora mismo, la mexicana funge como una de las candidatas a lograr la medalla de oro este sábado 27 de septiembre, cuando la carrera comience en punto de las 00:33 horas.

¿En qué temporadas del Exatlón México estuvo Kenia Lechuga?

Kenia Lechuga es una de las principales responsables de éxito del Exatlón México por Azteca UNO, pues ella formó parte de una primera temporada en donde también estuvieron participantes como Daniel Corral, Antonieta Gaxiola, Ernesto Cázares, Ana Lago, Gloria Murillo y Doris del Moral, entre otras más.

Y si bien la participación de la remista por demás espectacular, no pudo llegar al tramo definitivo luego de quedar eliminada en la ronda semifinal . Aún así, continúa siendo recordada no solo por sus habilidades en los circuitos, sino también por el compañerismo que hizo con el resto de sus amigos.

ES TENDENCIA
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×