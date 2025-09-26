Kenia Lechuga, del Exatlón México a buscar una medalla en el Mundial de Remo; ¿cuándo es la final?

Una de las razones por las cuales el Exatlón México está convertido en un programa por demás espectacular al interior del país deriva de la calidad de sus atletas. Un ejemplo de lo anterior es precisamente Kenia Lechuga, quien, ahora, está lista para buscar una medalla en el Mundial de Remo.

El Mundial de Remo es uno de los eventos más importantes que hay en este cierre del año y en el mismo existe participación mexicana a través de Kenia Lechuga, quien después de ser una auténtica leyenda del equipo rojo en el Exatlón México ahora buscará la medalla de oro para el país azteca.

¿Cuándo será la final del Mundial de Remo en donde Kenia Lechuga participará?

El Campeonato Mundial de Remo Shanghái 2025 cuenta con la participación de Kenia Lechuga, quien arribó al país chino para llegar directamente a la gran final de la prueba LW1X, esto después de quedar en el segundo puesto de la semifinal 2 al sumar un tiempo total de 8 minutos con 6 segundos y 27 centésimas.

¡HUELE A SEMIFINAL! 🇲🇽✨



Kenia Lechuga avanza a la semifinal en el Campeonato Mundial de Remo en Shanghai, China, tras ser la primera de su heat. #TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/t4pJlOteGI — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) September 23, 2025

Cabe mencionar que la prueba, al menos entre los dos lugares, se definió con la fotofinish debido a la paridad de Kenia Lechuga con su rival. En ese sentido, debes saber que, ahora mismo, la mexicana funge como una de las candidatas a lograr la medalla de oro este sábado 27 de septiembre, cuando la carrera comience en punto de las 00:33 horas.

¿En qué temporadas del Exatlón México estuvo Kenia Lechuga?

Kenia Lechuga es una de las principales responsables de éxito del Exatlón México por Azteca UNO, pues ella formó parte de una primera temporada en donde también estuvieron participantes como Daniel Corral, Antonieta Gaxiola, Ernesto Cázares, Ana Lago, Gloria Murillo y Doris del Moral, entre otras más.

¡A la final!



En el Campeonato Mundial de Remo, Kenia Lechuga🇲🇽 avanzó a la final de la prueba LW1x al terminar segunda en la semifinal 2 con un tiempo de 8:06.27.



La regata por medallas será el sábado 27 a las 00:33 hrs (TCM)



Por otro lado, Alexis López🇲🇽 finalizó quinto con… pic.twitter.com/6eeFfwidfx — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 25, 2025

Y si bien la participación de la remista por demás espectacular, no pudo llegar al tramo definitivo luego de quedar eliminada en la ronda semifinal . Aún así, continúa siendo recordada no solo por sus habilidades en los circuitos, sino también por el compañerismo que hizo con el resto de sus amigos.