Su precio subió a pasos agigantados y aun así América haría todo para tenerlo... pero Chivas puede quitárselo

El Club América ya está planificando el armado de su plantilla para el Clausura 2026 y hay varios nombres importantes en carpeta, como es el caso de Guido Rodríguez . Sin embargo, la directiva azulcrema también tiene entre ceja y ceja el mercado mexicano y uno de los jugadores que más llama la atención en Coapa es Eduardo Águila, defensa central de 23 años que milita en Atlético San Luis.

Eduardo Águila es uno de los objetivos del América para el 2026

No es la primera vez que el nombre de Águila se encuentra en la carpeta del América. El zaguero mexicano ya sonó en mercados anteriores y esto se debe al interés que tiene André Jardine de ficharlo. El entrenador supo dirigirlo durante su etapa en el conjunto potosino y cree que puede ser una opción interesante para el combinado azulcrema debido a su proyección. De momento, el club americanista ya habría rechazado a tres cracks del futbol .

@eduardoac02 / IG Eduardo Águila es buscado por el América, pero podría fichar por Chivas

Chivas podría arrebatarle al América el fichaje de Eduardo Águila

Según la información que compartió el periodista Kery Ruiz, Chivas estaría muy cerca de cerrar el fichaje de Eduardo Águila, pues el defensor también es de alto interés para el conjunto de Guadalajara. Resulta que el equipo rojiblanco ya estaría avanzando en las negociaciones para hacerse con sus servicios, por lo que podría quitarle de las manos el fichaje al América.

Las Águilas deberán acelerar para obtener su contratación, de lo contrario, podría vestir los colores de su acérrimo rival. Cabe resaltar que Águila podría ser una opción muy rentable para el América debido a que no ocupa plaza de jugador extranjero, cupo que ya se encuentra completo en la plantilla de Jardine. Además, su precio no es excesivamente caro.

Así ha crecido el precio de Eduardo Águila este último tiempo

Eduardo comenzó el año con un precio de 1,5 millones de euros, de acuerdo a la información que comparte Transfermarkt. Sin embargo, el defensor tuvo un correcto Clausura y Apertura 2025, por lo que su valor de mercado se vio afectado en estos últimos meses, creciendo hasta los 3,5 millones de euros, el punto más elevado de toda su carrera hasta el momento. Este monto podría ser utilizado como referencia para la directiva americanista.