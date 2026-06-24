Dónde y en qué estadio se juega el partido Sudáfrica vs Corea del Sur en el Mundial 2026

La tercera fecha del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ promete emociones hasta el último minuto. Mientras la Selección Mexicana ya aseguró su clasificación y el liderato del sector, Corea del Sur y Sudáfrica afrontarán un partido decisivo que podría definir a otro de los clasificados a la siguiente ronda.

Tras dos jornadas, Corea del Sur suma tres puntos y ocupa el segundo lugar del grupo, mientras que Sudáfrica llega con una unidad. Por ello, el encuentro en Monterrey se presenta como una auténtica final para ambos equipos, que necesitan un resultado positivo para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.

Crédito: Mexsport

Fecha, horario y estadio del Sudáfrica vs Corea del Sur

El partido entre Sudáfrica y Corea del Sur se disputará el miércoles 24 de junio de 2026 en la cancha del Estadio Monterrey, una de las sedes mexicanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El compromiso comenzará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, y se jugará de manera simultánea al encuentro entre la Selección Mexicana y Chequia en el Estadio Ciudad de México, siguiendo el reglamento de FIFA para la última jornada de la fase de grupos.

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Corea del Sur buscará asegurar su pase a los dieciseisavos de final, mientras que Sudáfrica intentará dar la sorpresa y mantenerse en la competencia.

Sudáfrica vs Corea del Sur



Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026.

Hora: 18:30 horas (tiempo del centro de México).

Estadio: Monterrey.

Ciudad: Monterrey, Nuevo León.

Grupo: A.

Jornada: 3.

Así marcha el Grupo A del Mundial 2026

Después de dos fechas disputadas, la clasificación del Grupo A se encuentra de la siguiente manera:



México | 6 puntos

Corea del Sur | 3 puntos

Sudáfrica | 1 punto

Chequia | 1 punto

Por ello, el duelo en Monterrey será determinante para conocer qué selección acompañará a México en la lucha por avanzar a las rondas de eliminación directa.

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