¡A la tierra de la barbacoa y los pastes! Esta es la Selección que elegiría Pachuca para tener su campamento durante la Copa Mundial de la FIFA

A menos de 5 meses las selecciones alrededor del mundo que participarán en la Copa Mundial de la FIFA, comienzan a hacer sus reservaciones para enfrentar la justa mundialista en la sede que más les acomode en temas de logística de traslado y que cuenten con las necesidades para poder tener un campamento a la altura, así todo apunta que Sudáfrica tiene prácticamente cerrado a dónde llegará para el Mundial.

Las versiones de prensa nacional sostienen que Sudáfrica, rival de México en el partido inaugural el 11 de junio en el Estadio Azteca, estarán teniendo su campamento en Pachuca, precisamente en las instalaciones de los Tuzos, las cuales están altamente calificadas.

Los campos de entrenamiento, su infraestructura, la cercanía con la Ciudad de México, el propio Estadio Hidalgo y el desarrollo a nivel deportivo y tecnológico lo convierten en un imán de Sudáfrica y muchas selecciones, pero en este caso los sudafricanos son los más interesados por su agenda en la Copa del Mundo.

Parece que será cuestión de días para que así como Uruguay reveló que tendrá su centro de operaciones en Playa del Carmen , otras selecciones den sus respectivos anuncios destacando también que Colombia entrenaría en Verde Valle, las instalaciones de las Chivas por lo que ahí estarán tipos como Camilo Vargas o el propio James Rodríguez.

Sudáfrica y los beneficios de instalarse en Pachuca

De inicio, Sudáfrica hospedándose en Pachuca, se pone a casi tres horas de la ciudad de México vía terrestre por lo que es una muy buena ciudad y ruta en cuanto a traslado.

La parte del desarrollo deportivo son amplios en Pachuca y serían alojados de la mejor manera, por lo que para el debut, parece ser una enorme opción.

Luego, Sudáfrica jugará en Atlanta ante un equipo que avance del repechaje europeo y tendrán que trasladarse a la ciudad de México para de ahí tomar un vuelo que sería de tres horas y posiblemente 15 minutos.

Para el tercer partido que es el 24 de junio, se miden ante el rival del Grupo A que es Korea, partido agendado en el Estadio Monterrey, casa de los Rayados, por lo que ahora tendrán que ir al Aeropuerto de CDMX para volar por unan hora y media.

Así parece que las rutas son positivas, los traslados están entre lo más coherente y podrían convencerse en próximas fechas.