México vs Sudáfrica: curiosidades del debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026

El partido México vs Sudáfrica, que abre la Copa Mundial de la FIFA 2026, llega cargado de coincidencias, historia y momentos que conectan directamente con lo vivido hace 16 años. Este partido inaugural, lleno de curiosidades de la Copa Mundial de la FIFA, revive un cruce que marcó a toda una generación de aficionados y que hoy vuelve a escena en el Estadio Azteca con nuevas figuras y viejos conocidos en el banquillo.

Un partido inaugural que se repite por primera vez

En más de 90 años de historia, jamás se había repetido un partido inaugural en una Copa Mundial de la FIFA, pero el destino decidió que México vs Sudáfrica reabra el torneo, igual que en Sudáfrica 2010.

En aquel debut africano, Sudáfrica sorprendió con un gol icónico de Siphiwe Tshabalala, mientras Rafael Márquez empató el encuentro con un remate que hoy forma parte de la memoria colectiva del fútbol mexicano.

La coincidencia va más allá: el partido inaugural vuelve a jugarse el 11 de junio, exactamente el mismo día y mes del encuentro de 2010, un detalle que alimenta la narrativa histórica del Mundial 2026, coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Aguirre y Márquez: dos protagonistas que regresan 16 años después

El entrenador Javier Aguirre, quien dirigió al equipo mexicano en 2010, regresa para su tercer Copa Mundial de la FIFA al frente de México, ahora en territorio propio. Enfrentar otra vez a Sudáfrica en un debut mundialista cierra un ciclo personal lleno de simbolismos.

Junto a él aparece Rafael Márquez, autor del gol del empate hace 16 años y hoy pieza clave del cuerpo técnico. Su presencia añade un componente emocional: un hombre que vivió el momento desde la cancha ahora busca guiar al equipo desde el banquillo.

Además, el Estadio Azteca, sede del partido inaugural, vuelve a captar los reflectores del mundo como lo hizo en 1970 y 1986, consolidándose como el recinto más histórico en la historia de los mundiales.