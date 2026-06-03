Sudáfrica tiene algo en común con Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y muchos lo aplauden

La Selección de Sudáfrica ya se encuentra instalada en territorio mexicano para encarar las últimas actividades previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con las listas ya oficiales por parte de todas las selecciones con los 26 convocados, se dio a conocer un llamativo detalle que comparten solo 8 países, entre ellos el equipo africano y Brasil, y el mismo se trata de que tienen en sus plantillas solamente jugadores que nacieron en su tierra.

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Sudáfrica, Brasil, República Checa, Colombia, Arabia Saudita, Panamá y Suecia son las únicas selecciones que presentaron en sus listas oficiales solamente a jugadores 100% nacidos en su país. En este aspecto, los Bafana Bafana que integran el Grupo A junto a la Selección Mexicana, se asimilan con la Selección de Brasil y dicha similitud generó repercusiones en redes.

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Con este detalle en común entre la selección campeona del mundo en cinco oportunidades y la selección africana, repasamos sus convocados:

Brasil

Porteros: Alisson (Liverpool), Éderson (Fenerbahce), Weverton (Grêmio).

Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Roger Ibañez (Al Ahli), Wesley (AS Roma).

Mediocampistas: Bruno Guimarães (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid).

Sudáfrica

Porteros: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns C), Ricardo Goss (Siwelele FC), Sipho Chaine (Orlando Pirates FC).

Defensas: Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns FC), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs FC), Thabang Matuludi (Polokwane City FC), Knosinathi Sibisi (Orlando Pirates FC), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns FC), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns FC), Ime Okon (Hannover 96), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Centrocampistas: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns FC), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns FC), Thalente Mbatha (Orlando Pirates FC), Sphephelo Sithole (CD Tondela).

Delanteros: Oswin Appollis (Orlando Pirates FC), Tshepang Moremi (Orlando Pirates FC), Evidence Makgopa (Orlando Pirates FC), Lyle Foster (Burnley FC), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns FC), Relebohile Mokofoeng (Orlando Pirates FC), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns FC), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates FC), Thapelo Maseko (AEL Limassol).