Filtran VIDEO de cómo entrena la Selección de Sudáfrica antes de enfrentar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Sudáfrica ya se encuentra en suelo mexicano, luego de haber sufrido problemas de visados, y tuvieron su primera práctica pensando en el duelo inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contra México. A pesar de los resultados irregulares que han conseguido en los últimos partidos, los africanos ya están asentados en Pachuca y han generado expectativa de cara al debut mundialista.

Los Bafana Bafana, que arribaron a México recibidos por mariachis y con un fuerte operativo de seguridad acompañándolos, tuvieron su primer entrenamiento a puertas abiertas en las instalaciones de los Tuzos. TV Azteca Deportes estuvo presente en la Universidad del Futbol en Pachuca y pudo presenciar la práctica del rival de la Selección Mexicana en vivo y en directo.

Sudáfrica

Sudáfrica se prepara para su debut contra México

Los dirigidos por Hugo Broos realizaron una práctica ligera enfocada principalmente en la recuperación física luego del largo viaje que tuvieron que atravesar desde África hasta el continente norteamericano.

La sesión comenzó con ejercicios de estiramientos y movilidad para liberar tensión muscular acumulada durante el traslado. Luego, los jugadores de la Bafana Bafana realizaron trotes alrededor del campo y finalizaron la práctica del martes con ejercicios de balón bajo la supervisión del cuerpo técnico.

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Uno de los objetivos principales de Sudáfrica durante los próximos días será adaptarse a las condiciones de altura de Pachuca, factor que fue determinante para escoger a la “Bella Airosa” como sede de su base camp rumbo al torneo.

🇿🇦 A sacar el viaje

Sudáfrica tiene su primera práctica en suelo mexicano. La Universidad del Futbol en Pachuca es la sede que tienen para los entrenamientos.@AztecaDeportes pic.twitter.com/dlvx0HfBZI — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) June 2, 2026

Sudáfrica tendrá un entrenamiento a puertas abiertas y gratuito

Este miércoles 3 de junio, la Selección de Sudáfrica tendrá un entrenamiento a puertas abiertas en el Estadio Hidalgo, hogar habitual del Pachuca en la Liga BBVA MX. Según lo informado por el director internacional del Grupo Pachuca, Humberto Gándara, el recinto abrirá sus puertas a las 15:00 horas (tiempo Centro de México) y el entrenamiento iniciará a las 16:00 horas, el cual tendrá una duración de hora y media aproximadamente.

Cabe destacar que el acceso al estadio estará limitado a 8 mil aficionados, cerca del 31 por ciento del aforo total, para garantizar la seguridad de los jugadores y cuerpo técnico de la Bafana Bafana. Por otra parte, el ingreso al inmueble se realizará mediante boletos individuales distribuidos de manera controlada, priorizando a personas de zonas vulnerables de la entidad.