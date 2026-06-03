Histórico: la selección que jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con 25 extranjeros

El fenómeno de la doble nacionalidad y de los futbolistas que representan a un país distinto al de su nacimiento registra un récord histórico en esta edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La Selección Nacional de Curazao se llevó todos los focos en este sentido debido a la cantidad de jugadores extranjeros que contempla su lista de 26 convocados.

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A pocos días de realizar su debut mundialista por primera vez en toda su historia, el seleccionado de la isla caribeña que tiene tan solo 150.000 habitantes hizo oficial la nómina de convocados. El director técnico del cuadro caribeño, Dick Advocaat ponderó la calidad de los jugadores, sin importar su lugar de nacimiento. Es por esto que casi ninguno de sus jugadores nació en los límites geográficos de la isla. Concretamente, 25 de los 26 convocados de Curazao nacieron en Países Bajos.

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La lista de convocados de Curazao para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Porteros: Eloy Room (Miami FC), Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (VVV Venlo).

Defensas: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Juriën Gaari (Abha), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Centrocampistas: Juninho Bacuna (Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Livano Comenencia (Zurich), Kevin Felida (Den Bosch), Ar'jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Delanteros: Jeremy Antonisse (Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu), Brandley Kuwas (Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (Beveren).

Curazao será una verdadera sorpresa para todos en esta edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y se encuentra ubicado en uno de los grupos más complejos de la justa mundialista. La Selección Caribeña integrará el Grupo E, junto a Alemania, a quien enfrentará el 14 de junio, en Houston, Ecuador con quien hará lo propio el 21 de junio, en Kansas City y, por último, Costa de Marfil, con quien cerrará el grupo el 25 de junio, en Filadelfia.