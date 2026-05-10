Mientras Mbappé cobra 36 millones en el Real Madrid, esto gana Lamine Yamal en el Barcelona

FC Barcelona y Real Madrid protagonizarán una nueva edición de ‘El Clásico’ en LaLiga, en un partido que podría definir al campeón del torneo. Sin embargo, los equipos llegan con realidades totalmente distintas: los blaugranas pueden ser campeones esta noche, mientras que los merengues arrastran una semana repleta de conflictos a raíz de la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouameni.

Desde lo económico, Real Madrid se posiciona como uno de los equipos que mejor paga a sus futbolistas en el mundo. Kylian Mbappé lidera la tabla con un salario bestial: 36 millones de dólares por temporada. Cabe destacar que el delantero francés quedó fuera de la convocatoria para ‘El Clásico’, por lo que será una de las grandes ausencias. Por otro lado, Lamine Yamal, estrella del conjunto culé que tampoco jugará esta noche, está lejos del mejor sueldo del conjunto blanco.

|Instagram:K.mbappe

El salario de Yamal en Barcelona

A pesar de ser la cara y la máxima figura de este nuevo Barcelona, el joven español de 18 años ni siquiera es el futbolista mejor pagado de su equipo. De acuerdo a la información que comparte el portal especializado, Capology, Yamal cuenta con un salario anual de 19 millones de dólares. Esto lo posiciona como el tercer futbolista mejor pagado del plantel por detrás del polaco Robert Lewandowski y el neerlandés Frenkie de Jong.

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Esto quiere decir que la diferencia salarial entre ambas figuras del futbol español es de 17 millones de dólares, una cifra realmente alta a favor de Mbappé. Sin embargo, es una realidad que cada futbolista atraviesa un momento distinto: el francés ya es un jugador consolidado en la élite europea con 27 años, mientras que Yamal está disputando sus primeras temporadas en Primera División.

Lamine Yamal|Reuters

¿Por qué Mbappé no jugará contra Barcelona?

Tras anunciar la convocatoria para el duelo contra el Barça correspondiente a la Jornada 35 de LaLiga, muchos aficionados notaron la ausencia de la figura de Mbappé. De acuerdo a los informes que llegan desde Europa, el atacante de los blancos sufre una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda desde finales de abril. De esta manera, el cuerpo técnico comandado por Álvaro Arbeloa decidió no arriesgar el físico del jugador.

¿Por qué Yamal no jugará contra Real Madrid?

El joven talento español se perderá lo que resta de la temporada debido a una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Sucedió el pasado 22 de abril cuando Yamal ejecutó el penal de la victoria para el Barcelona contra Celta de Vigo. Su plazo de recuperación es de 4 a 5 semanas, por lo que se centrará en regresar a la normalidad de cara al Mundial 2026.

Los números de Mbappé y Yamal comparados

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Partidos jugados: 100.

Goles: 85.

Asistencias: 11.

Minutos disputados: 8,164

Lamine Yamal (Barcelona)