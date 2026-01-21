Mientras Luis Malagón gana 25 millones, este era el sueldo de Memo Ochoa en el América

Guillermo Ochoa quedó lejos de los reflectores tras su llegada al AEL Limassol, equipo donde ha levantado su nivel durante los últimos partidos . En la actualidad, la portería del América es defendida por Luis Ángel Malagón, jugador que es considerado por Javier Aguirre en la Selección Mexicana y que posee un salario realmente alto: unos 25 millones de pesos al año aproximadamente.

Sin embargo, el ‘Memo’ Ochoa también supo defender los colores del América en más de una ocasión, pues se formó en su cantera. Durante su última etapa en el conjunto azulcrema, el portero mexicano supo tener uno de los sueldos más elevados de toda la Liga BBVA MX. Reportes indican que Ochoa ganaba aproximadamente 85 millones de pesos anuales en el conjunto de la capital, lo que equivale hoy en día a 5 millones de dólares aproximadamente.

Ochoa ganaba más de 85 millones de pesos anuales en el América|Crédito: Mexsport

El último paso de ‘Memo’ por el América fue entre los años 2019 y 2023, donde el histórico guardameta de México era, por diferencia, el futbolista con mayor salario de la plantilla azulcrema. En ese entonces, Ochoa triplicaba el sueldo de Bruno Valdez, el segundo futbolista más asalariado del equipo americanista. También dejaba muy atrás a jugadores como Henry Martín y Roger Martínez.

Dos porteros totalmente diferentes

Lo cierto es que existe una justificación en el salario de ambos, pues Ochoa ya era un portero consagrado a nivel mundial, habiendo tenido una larga experiencia en Europa, tanto en el futbol francés como español. Mientras que, por otro lado, Malagón solamente tiene experiencia dentro de la Liga BBVA MX, aunque hoy en día se ha consagrado como uno de los mejores porteros de México, siendo titular en la selección nacional.

El salario de Ochoa bajó considerablemente en Chipre

En la actualidad, Ochoa defiende la camiseta del AEL Limassol de la Primera División de Chipre, equipo que está lejos de ser considerado de élite. Por este motivo y otros factores como su edad, su sueldo se vio afectado significativamente. Según el portal AiScore, ‘Memo’ pasó a ganar poco más de 500 mil dólares por año, es decir, aproximadamente 10 millones de pesos por temporada. Una reducción considerable respecto al monto que recibía en las Águilas del América.