Memo Ochoa rompió un nuevo récord en Europa y comienza a recuperar su estatus

El 2026 es año mundialista y nadie sabe mejor lo que eso significa que Guillermo Ochoa. El Memo atraviesa un gran momento en el fútbol de Chipre y, sobre todo, cuenta con argumentos para soñar con la convocatoria de Javier Aguirre, especialmente tras su actuación más reciente.

A sus 40 años, el histórico portero mexicano fue decisivo una vez más con el AEL Limassol. No solo ayudó a su equipo a sumar tres puntos clave en la Cyprus League, sino que además alcanzó una marca personal que refuerza su gran vigencia en el futbol europeo .

|Instagram @yosoy8a

El récord de Memo Ochoa en Europa

Ochoa fue titular en la victoria por 1-0 ante el Ethnikos Achnas, en un partido cerrado que se resolvió por la mínima diferencia. El guardameta respondió de la mejor manera y mantuvo su valla invicta, en lo que fue su partido número 65 sin recibir goles en competiciones europeas.

El triunfo también tuvo impacto en la tabla. Con esos tres puntos, el AEL Limassol llegó a 24 unidades y se acomodó en la séptima posición del campeonato chipriota, dejando atrás un cierre de 2025 irregular. Para Ochoa, este fue su cuarto encuentro sin goles en contra desde su llegada al club, según datos de Transfermarkt.

TE PUEDE INTERESAR:



Un récord que respalda su ambición mundialista

La cifra alcanzada por Ochoa refleja la constancia que este tuvo a lo largo de su carrera en Europa. Memo sumó porterías a cero en distintas ligas, con un punto alto durante su paso por el Granada de España, donde firmó la mayor cantidad de partidos sin recibir anotaciones de su carrera.

En Chipre, Ochoa no solo es titular indiscutido, sino también referente y capitán. Sus actuaciones recientes, incluidas atajadas determinantes (como un mano a mano salvador en el último partido), alimentan la idea de que todavía tiene argumentos para ir a la Copa Mundial de la FIFA.