Javier Aguirre confirmó quiénes son sus mejores opciones para la portería en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La portería de México no tiene un defensor claro, o al menos eso parecía hasta hace unas pocas horas. Javier Aguirre, entrenador del combinado nacional, declaró en conferencia de prensa previo al duelo amistoso frente a Panamá que tiene a dos arqueros prácticamente asegurados de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, el tercer lugar aún no está definido.

El estratega de la Selección Mexicana fue contundente a la hora de referirse a los porteros que podrían estar presentes en la lista definitiva de la Copa del Mundo. En primer lugar, destacó que Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel se encuentran por delante de las demás opciones en estos momentos, aunque admitió que hay varios arqueros de gran nivel que pelean por un tercer o cuarto lugar, como es el caso de Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo.

Tala Rangel y Luis Ángel Malagón pelean por la portería de México.

“Hemos visto hasta siete porteros distintos. No voy a tapar el sol con un dedo; Tala (Raúl Rangel) y Luis Ángel (Malagón) van un paso por delante. Buscamos un tercer portero que nos ayude, quizá un cuarto. Acevedo está en esa lista. Si no le doy minutos, tampoco se los di a (Fernando) Tapia, a Ochoa, a Carlos Moreno o a algún otro que estuvo con nosotros. Sí le di minutos a (Andrés) Sánchez en Sudamérica. No estoy preocupado por ese puesto”.

Javier Aguirre volvió a colocar al ‘Memo’ Ochoa en escena

La percepción del ‘Vasco’ Aguirre sobre el ‘Memo’ Ochoa parece haber cambiado en este último tiempo, principalmente porque el seleccionador de México lo contempla como una opción de cara al Mundial 2026. Incluso expresó que no importa cuántos goles encaje en el AEL Limassol de Chipre, ya que dio a entender que su equipo no defiende bien en ciertas ocasiones.

“El portero no me preocupa que juegue o no juegue. No me preocupa porque veo continuidad en su equipo. Sería injusto descartarlo por goles recibidos, porque su equipo quizá no defiende bien. La portería no me preocupa”.

Guillermo Ochoa puede ser una opción para el Mundial 2026|Crédito: Instagram / @yosoy8a

Aguirre señaló qué busca en la portería de México

“El puesto de portero es el más específico. Muchas veces el entrenamiento te dicta muchas cosas: técnica, conducta, actitud, velocidad de reacción, fuerza en las piernas, agilidad, personalidad. Es muy difícil evaluar a un portero por un solo partido. De repente se comen goles y dices “no, esto no me sirve”, y no es verdad. Entrenó muy bien, es un gran arquero, tuvo una mala salida o un infortunio, o se equivoca en la toma de decisión".

Así es como el entrenador de la Selección Mexicana manifestó que un solo partido no puede definir una convocatoria, sino que debe seguir puntualmente a cada portero en los entrenamientos. Sin embargo, el panorama para el Mundial 2026 está claro: Malagón y Rangel serán los dos guardametas con el lugar prácticamente asegurado.

