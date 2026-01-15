Mientras Henry Martín gana más de 3 millones, este sería el sueldo de Rodrigo Dourado en el América

El América es uno de los clubes que mejor paga a sus jugadores, sobre todo si se trata de futbolistas con amplio recorrido internacional. Uno de los salarios más altos de la plantilla lo goza Henry Martín , delantero de 33 años, quien recibiría alrededor de 3.5 millones de dólares al año. Sin embargo, estos números están muy lejos de los ingresos de Rodrigo Dourado, quien se convirtió en refuerzo de las Águilas para el Clausura 2026.

El modesto salario que tendría Dourado en el América

El mediocampista brasileño no fue una inversión arriesgada para el América, pues su ficha costó poco más de un millón de dólares . En cuanto a salario, no hay muchos cambios. Según Salary Sport, sitio especializado en sueldos de jugadores, Dourado ganaba alrededor de 5.3 millones de pesos en Atlético San Luis, es decir, aproximadamente 300 mil dólares al año. Si bien sus ingresos podrían haber crecido al firmar por las Águilas, la diferencia no sería tan notoria.

Dourado no supera el millón de dólares por año en América|Crédito: @ClubAmerica / X

Esto quiere decir que, en el caso de Henry Martín, estaría ganando diez veces más que el nuevo pivote del América. No obstante, es cierto que el salario de Dourado podría haberse duplicado e, incluso, triplicado tras estampar su firma con el conjunto azulcrema. De todos modos, es una realidad que el brasileño de 31 años está lejos de ser uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla de André Jardine.

Dourado vio acción inmediata al llegar al América

Tras ser anunciado como nuevo fichaje del América, el cuerpo técnico le brindó la confianza necesaria desde el minuto uno. Dourado fue titular en los dos primeros partidos de las Águilas en este Clausura 2026, aunque el balance no fue para nada bueno: un empate y una derrota. Sin embargo, el centrocampista brasileño fue de lo más regular del equipo en estas primeras jornadas, habiendo conformado una sociedad con Álvaro Fidalgo.

El salario más elevado del Club América

Si bien es cierto que Henry Martín tiene uno de los sueldos más elevados de la plantilla, no logra superar a Allan Saint-Maximin. El francés, que llegó al club a mediados de 2025, es el futbolista mejor pagado del América con un sueldo que se aproxima a los 4 millones de dólares por temporada. Estos números hablan de la economía de las Águilas, siendo uno de los equipos más poderosos en cuanto a finanzas dentro de la Liga BBVA MX.