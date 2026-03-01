Si bien Miguel Herrera ganaba 6 millones, el increíble sueldo que tendrá su reemplazo en Costa Rica

La Selección de Costa Rica pasó página y olvidó el fracaso de Miguel ‘Piojo’ Herrera al no conseguir la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahora, su nuevo director técnico será Fernando Batista, argentino que comenzó con su carrera profesional en solitario en el año 2023 tras dirigir a Venezuela. A pesar de que su recorrido es mucho menor, tendrá un salario más alto que su antecesor.

‘Piojo’ Herrera percibía unos 6 millones de pesos anuales en Costa Rica, es decir, alrededor de 30 mil dólares mensuales. Sin embargo, distintos reportes aseguran que ‘Bocha’ Batista pasará a ganar entre 40 y 50 mil dólares por mes al hacerse cargo de la selección centroamericana. Esto quiere decir que, en el mejor de los casos, el argentino recibirá hasta 600 mil dólares anuales, lo que equivale a poco más de 10 millones de pesos en la actualidad.

Fernando Batista gana entre 40 y 50 mil dólares mensuales|Crédito: Federación Venezolana de Futbol / X

Como si fuese poco, a esto monto hay que sumarle alrededor de 40 mil dólares extras que será destinado al pago de su cuerpo técnico, lo que eleva significativamente la inversión total que realizará la Federación Costarricense de Futbol en el nuevo proyecto rumbo al Mundial 2030. Esta cifra resulta mucho más alta de la que todos imaginaban, sobre todo por la poca experiencia que arrastra Batista como entrenador de futbol profesional.

TE PUEDE INTERESAR:



La carrera del ‘Bocha’ Batista hasta ahora

Batista comenzó con su carrera como entrenador dirigiendo las divisiones juveniles de Argentina, habiendo conseguido logros importantes como el Oro Panamericano en Perú 2019 y el Preolímpico Sudamericano en Colombia 2020.

En 2023 dio el salto más grande de su carrera y se convirtió en el director técnico del primer equipo de Venezuela para afrontar la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los sudamericanos estuvieron cerca de clasificar, pero en la última fecha FIFA, los resultados no acompañaron y Bolivia avanzó al Repechaje Intercontinental en lugar de ellos.

Tras el objetivo fallido, la directiva de la ‘Vinotinto’ tomó la decisión de terminar el contrato del ‘Bocha’, quien ahora ya fue anunciado como nuevo DT de Costa Rica y será quien liderará el proyecto para regresar a la Copa del Mundo en el lejano año 2030.

🇨🇷 La FCRF se complace en anunciar la llegada de Fernando Batista como nuevo Director Técnico de La Selección mayor de Costa Rica. ⚽️



¡Le deseamos el mejor de los éxitos! pic.twitter.com/xTrN40yndn — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) February 28, 2026

La fecha en la que debutaría Fernando Batista con Costa Rica

Costa Rica afrontará un amistoso internacional el próximo 27 de marzo, siendo este el posible debut de Batista como entrenador del combinado tico. Sin embargo, hablamos de “posible debut” debido a que los ticos enfrentarán a Jordania en Amán, pero la situación bélica en Medio Oriente genera incertidumbre y el duelo corre peligro de suspenderse.

