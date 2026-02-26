ÚLTIMA HORA: Confirman reemplazo de Miguel Herrera, tras FRACASAR como DT de Costa Rica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El proceso de Miguel Herrera al frente de la Selección de Costa Rica se considera in fracaso, periodo en el que el combinado disputó la fase clasificatoria de la confederación rumbo a la Copa del Mundo de 2026. La etapa concluyó tras finalizar la participación oficial del equipo en el torneo.

Durante la competencia, Costa Rica cerró en el tercer puesto de su grupo con siete puntos. En su registro quedaron una derrota ante Haití, un empate sin goles frente a Honduras y una victoria en la recta final del calendario, resultados que definieron su posición en la tabla.

A diferencia de México, Estados Unidos y Canadá (que no disputaron esta fase eliminatoria al tener su lugar asegurado como anfitriones), el combinado tico sí participó en la clasificación y quedó eliminado en el proceso rumbo a la Copa del Mundo.

¿Quién es el nuevo director técnico de Costa Rica?

La Federación Costarricense de Futbol alcanzó un acuerdo con Fernando Batista para asumir la dirección técnica de acuerdo con los reportes de César Luis Merlo. El contrato establece vigencia hasta las futuras eliminatorias, rumbo a la Copa Mundial de 2030.

El nombramiento se concretó tras un proceso de evaluación en el que también fueron considerados Robert Moreno y Patrick Kluivert. Reportes también señalan que la recomendación de Gustavo Alfaro, actual seleccionador de Paraguay, formó parte de los elementos analizados. Batista llega tras su etapa reciente con la Selección de Venezuela.

Una de las mayores fortalezas de Fernando Batista es su apuesta por el orden táctico y la formación integral del jugador, un enfoque que quedó reflejado en su reciente gestión al frente de la Selección de Venezuela, la cual se mantuvo en la pelea por el repechaje rumbo al Mundial de 2026 hasta la parte final de la eliminatoria.

