Sergio Aguayo: este era el sueldo de ex Chivas transferido a Sudamérica

Sergio Aguayo ya dejó de formar parte del plantel de Chivas y fue anunciado como nuevo refuerzo del Deportes Tolima de Colombia. El joven delantero formado en las fuerzas básicas del conjunto rojiblanco tuvo varias oportunidades tanto en el primer equipo, pero sobre todo en el Tapatío, sitio donde se destacó como uno de los mejores jugadores de la Liga Expansión.

Sin embargo, la gran cantidad de talento que posee Chivas en la delantera le negaron la posibilidad de ser considerado como una posibilidad concreta para este inicio de temporada. En este contexto, Aguayo se sumó a una liga en crecimiento como se trata la Primera División de Colombia en busca de una mayor cantidad de minutos, además de dejar atrás un sueldo competitivo en México.

Cuánto dinero ganaba Sergio Aguayo en Chivas

De acuerdo a los reportes suministrados por el portal Salary Sport, Sergio Aguayo contaba con un salario que se acercaba a los 2,3 millones de pesos mexicanos por temporada en Chivas. Esta cifra equivale a poco más de 130 mil dólares, ubicándose entre los sueldos más bajos de la plantilla rojiblanca para afrontar este Apertura 2026.

Aguayo|Crédito: Sergio Aguayo / IG

Sin embargo, hay que resaltar que el delantero aún no estaba afianzado en la Primera División, teniendo una mayor participación en la Liga de Expansión. Por este motivo, su sueldo no se acercaba a los números más altos de la plantilla del Guadalajara, siendo el cuarto sueldo más bajo, de acuerdo a la información que comparte la fuente señalada.

TE PUEDE INTERESAR:



Aguayo se prepara para un nuevo desafío en Sudamérica

Sergio Aguayo continuará su carrera en el Deportes Tolima de Colombia. El delantero de 23 años dejará temporalmente a Chivas mediante un préstamo por una temporada, sin opción de compra, con el objetivo de encontrar la continuidad que no tuvo en el primer equipo rojiblanco.

El Guadalajara conservará el control sobre su futuro e incluyó una cláusula que le permitirá recuperarlo después de seis meses. Aguayo apenas disputó cinco partidos oficiales con Chivas, mientras que en el Apertura 2025 brilló con el Tapatío al marcar ocho goles en 12 presentaciones.

Esta será la primera experiencia del atacante fuera de México. En Colombia tendrá la oportunidad de competir regularmente en Primera División y demostrar que puede regresar al Rebaño con mayores herramientas para pelear por un lugar. Deportes Tolima, uno de los clubes protagonistas de aquel país, será el encargado de potenciar su desarrollo.