Tala Rangel rompe el silencio sobre la lesión de Luis Ángel Malagón y la pérdida de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Luis Ángel Malagón y Raúl ‘Tala’ Rangel fueron protagonistas de una lucha de titanes para conocer quién de los dos sería titular en la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, no estaba en los planes de nadie que el portero del América sufriera una lesión en el tendón de Aquiles que lo dejará fuera de los terrenos de juego a menos de 100 días para el comienzo de la competición.

Malagón sufrió una ruptura del tendón de Aquiles de su pie izquierdo en el juego del América ante Philadelphia Union por la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 y tendrá varios meses de baja, perdiéndose la posibilidad de jugar el Mundial. En este contexto, Tala Rangel le envió un mensaje motivacional, dejando de lado la extensa rivalidad que han tenido entre ambos durante los últimos años.

Luis Malagon and Jose Rangel during Mexico National team training session ahead of the International Friendly match against Japan at Oakland-Alameda County Coliseum, on September 05 2025, in Oakland, California, United States.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

“Ángel, de todo corazón espero que te recuperes lo antes posible, y que seas más fuerte de mente y corazón. No hay palabras que consuelen en estos momentos, te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga”, fue lo que escribió el guardameta de Chivas en su cuenta personal de Instagram, demostrando que los colores están a un lado a pesar de que ambos juegan para el clásico rival.

Javier Aguirre deberá mover piezas en el tablero

Si bien es cierto que el conjunto azulcrema no reveló el tiempo que Malagón estará de baja durante su recuperación, es un hecho que se perderá todo el Clausura 2026 y también la Copa del Mundo. En este contexto, el entrenador Javier Aguirre deberá redefinir quiénes serán los tres porteros que serán llamados a la Selección Mexicana para representar a nuestro país el próximo 11 de junio, fecha en la que iniciará el torneo mundialista.

Diversos reportes afirman que el ‘Vasco’ Aguirre ya tiene definido a dos de sus porteros: el propio Tala Rangel y Guillermo Ochoa. Sin embargo, aún resta saber quién ocupará la última plaza de guardameta, siendo Carlos Acevedo de Santos Laguna y Andrés Gudiño de Cruz Azul quienes se perfilan con mayor fuerza en estos momentos. Aún queda poco menos de 3 meses para que el seleccionador de México tome la decisión final.

Mientras tanto, el América deberá afrontar lo que resta del Clausura 2026 con Rodolfo Cota como arquero titular, aunque también podrá apostar por Fernando Tapia, uno de los refuerzos que tuvieron las Águilas en el pasado mercado invernal.