Suiza vs Argelia: a quién se enfrentará el ganador de este partido del Mundial 2026 en Octavos de Final
En territorio canadiense, Suiza y Argelia cierran la jornada de este jueves 2 de julio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Con estadio confirmado, Suiza y Argelia se enfrentarán este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ambos equipos buscarán avanzar a la siguiente ronda en un cruce que ya tiene definido el camino hacia octavos de final.
El ganador entre Suiza y Argelia tendrá que enfrentarse al vencedor del partido entre Colombia y Ghana. Ese encuentro de octavos ya quedó programado por la organización del Mundial y se disputará pocos días después de concluir esta llave de eliminación directa.
Suiza vs Argelia: horario, sede y próximo rival en octavos de final
El partido entre Suiza y Argelia se jugará el jueves 2 de julio en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá. Ambas selecciones llegan con la intención de avanzar a la siguiente ronda. Del otro lado del cuadro aparece el duelo entre Colombia y Ghana. Ese partido se disputará el viernes 3 de julio en el Estadio Kansas City. El vencedor completará la llave de Octavos.
TE PUEDE INTERESAR:
- Cruz Azul cambia de casa y anuncia un estadio que emociona a todos
- Nadie puede creer lo que dice la prensa de España sobre Tala Rangel y su actuación en el Mundial 2026
- Ella es la Licenciada Ana Gabriela, la esposa de Julián Quiñones: la pareja más romántica de México
La FIFA confirmó que el equipo que avance del Partido 85 se medirá al ganador del Partido 87. El encuentro de octavos de final quedó programado para el martes 7 de julio nuevamente en el BC Place de Vancouver.
Fecha y horario del posible cruce en octavos
El partido de octavos de final entre los ganadores de ambas llaves se jugará el martes 7 de julio de 2026 a las 14:00 horas en Vancouver. La FIFA indica que el partido 96 entre el ganador de Suiza vs Argelia contra el ganador de Colombia vs Ghana.
¿Cómo llegan Suiza y Argelia al partido de 16avos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?
Suiza (líder del Grupo B con 7 puntos)
- Catar 1 - 1 Suiza
- Suiza 4 - 1 Bosnia y Herzegovina
- Suiza 2 - 1 Canadá
Argelia (tercero del Grupo J con 4 puntos)
- Argentina 3 - 0 Argelia
- Jordania 1 - 2 Argelia
- Argelia 3 - 3 Austria
TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS
En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.