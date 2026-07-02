Suiza vs Argelia: a quién se enfrentará el ganador de este partido del Mundial 2026 en Octavos de Final

Con estadio confirmado, Suiza y Argelia se enfrentarán este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ambos equipos buscarán avanzar a la siguiente ronda en un cruce que ya tiene definido el camino hacia octavos de final.

El ganador entre Suiza y Argelia tendrá que enfrentarse al vencedor del partido entre Colombia y Ghana. Ese encuentro de octavos ya quedó programado por la organización del Mundial y se disputará pocos días después de concluir esta llave de eliminación directa.

Vestidores de Suiza|Crédito: @nati_sfv_asf / X

Suiza vs Argelia: horario, sede y próximo rival en octavos de final

El partido entre Suiza y Argelia se jugará el jueves 2 de julio en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá. Ambas selecciones llegan con la intención de avanzar a la siguiente ronda. Del otro lado del cuadro aparece el duelo entre Colombia y Ghana. Ese partido se disputará el viernes 3 de julio en el Estadio Kansas City. El vencedor completará la llave de Octavos.

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La FIFA confirmó que el equipo que avance del Partido 85 se medirá al ganador del Partido 87. El encuentro de octavos de final quedó programado para el martes 7 de julio nuevamente en el BC Place de Vancouver.

Argelia quiere sorprender a Argentina|AFP

Fecha y horario del posible cruce en octavos

El partido de octavos de final entre los ganadores de ambas llaves se jugará el martes 7 de julio de 2026 a las 14:00 horas en Vancouver. La FIFA indica que el partido 96 entre el ganador de Suiza vs Argelia contra el ganador de Colombia vs Ghana.

¿Cómo llegan Suiza y Argelia al partido de 16avos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Suiza (líder del Grupo B con 7 puntos)

Catar 1 - 1 Suiza

Suiza 4 - 1 Bosnia y Herzegovina

Suiza 2 - 1 Canadá

Un inesperado jugador será suplente en esta Copa Mundial de la FIFA 2026|REUTERS

Argelia (tercero del Grupo J con 4 puntos)

Argentina 3 - 0 Argelia

Jordania 1 - 2 Argelia

Argelia 3 - 3 Austria

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