Dónde y en qué estadio se juega el Suiza vs. Argelia del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa su programación habitual con el Suiza vs Argelia para definir los dieciseisavos de final. El equipo suizo llega a la eliminatoria como líder del Grupo B con 7 puntos, mientras que Argelia logró clasificar como el tercero del Grupo J con 4 unidades. Ambos se enfrentarán en el Estadio Vancouver.

El encuentro está pactado para jugarse en Canadá, uno de los países anfitriones de la justa mundialista, siendo uno de los últimos partidos que se jugará en suelo canadiense. El equipo que logre clasificar a la siguiente ronda enfrentará al ganador de la eliminatoria entre Colombia y Ghana.

Argelia clasificó a los 16avos de final como uno de los mejores terceros lugares de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|AFP

El Suiza vs. Argelia por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se juega en el Estadio Vancouver

El Estadio Vancouver será la sede de Suiza vs. Argelia para desempeñar uno de los últimos duelos de los dieciseisavos de final. El recinto cuenta con un aforo de 52.497 aficionados debido a las reestructuraciones que tuvo para cumplir con las normas de la FIFA.

Su inauguración se dio el 19 de junio de 1983 y actualmente es la casa de los Vancouver Whitecaps FC y BC Lions, contando con la experiencia de recibir eventos deportivos internacionales como los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010, la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2015 y la Copa de Oro de la Concacaf 2025.

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Suiza vs. Argelia: historial, goles y resultados

Según datos de Transfermarkt, la Selección de Suiza domina el historial con 2 victorias en 2 partidos ante Argelia. El primer duelo se dio en un amistoso de 1983 cuando los suizos vencieron 2.1 a los argelinos, mientras que el segundo fue en 1986 con un marcador de 2-0.

Suiza domina el historial ante Argelia previo a su duelo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Canada Soccer

En ese sentido, el choque en los dieciseisavos de final será el primer encuentro por los puntos entre ambas selecciones, por lo que el conjunto africano contará con la oportunidad de poder balancear el historial en el torneo más importante a nivel de selecciones.

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