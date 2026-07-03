Suiza vence a Argelia y avanza a 8vos de Final del Mundial 2026

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Suiza y Argelia se miden en 16vos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de la Fase de Grupos, el equipo dirigido por Murat Yakin obtuvo el pase a la Fase Eliminatoria tras culminar en el primer puesto del Grupo B. Con dos victorias y un empate, la escuadra de las 'Cruces Rojas' hizo siete puntos para acceder a la siguiente instancia.

Por su parte, la Selección de Argelia fue tercero del Grupo J, sector que compartieron junto a Argentina, Austria y Jordania. Comandados por Vladimir Petković, el conjunto africano busca seguir adelante en la cancha del Estadio Vancouver.

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Horario de Suiza vs Argelia

Suiza vs Argelia comienza en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México y será el último partido de hoy jueves 2 de julio 2026, después de que se jugaron los duelos de España vs Austria y Portugal vs Croacia, donde avanzaron a octavos de final las selecciones de España y Portugal al salir victoriosas de sus respectivos encuentros.