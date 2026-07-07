Suiza vs Colombia: qué dicen las apuestas y simulaciones para los Octavos de Final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ define esta tarde al último clasificado para la ronda de los cuartos de final y así quedaran todos los duelos confirmados. Las selecciones de Colombia y Suiza protagonizarán este martes 7 de julio un atractivo cruce de estilos en el Estadio Vancouver. Las casas de apuestas y las matemáticas de la inteligencia artificial ya lanzaron sus pronósticos con un claro favorito a seguir en la justa mundialista.

Colombia vs Suiza por un boleto a cuartos de final Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los informes matemáticos y las plataformas de juego virtual otorgan una ventaja clara a la escuadra conducida por Néstor Lorenzo. Los modelos de simulación computarizada procesaron los datos de rendimiento recientes, los goles anotados y el desgaste físico de ambas plantillas en las jornadas previas. Las planillas estadísticas arrojan que Colombia posee un 50.6% de probabilidades de quedarse con la victoria en el tiempo reglamentario. El seleccionado de Suiza cuenta con un 25.7% de opciones de ganar en los noventa minutos regulares. El 23.7% restante de los escenarios simulados por la computadora contempla un empate inicial durante el tiempo reglamentario.

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Así llegan Colombia y Suiza a los octavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El conjunto europeo arribó a esta fase de octavos de final luego de ganarle con autoridad a Argelia por dos tantos contra cero. Suiza ha ido de menor a mayor en esta justa mundialista y hoy intentará dar el golpe sobre la mesa poniendo a otra selección más de UEFA entre los ocho mejores del certamen ecuménico.

Por su parte, la Colombia del estratega argentino Néstor Lorenzo llega a este duelo de octavos tras dejar afuera a Ghana por un tanto contra cero gracias al gol de Arias. El conjunto cafetero busca hacer historia y meterse nuevamente en unos cuartos de final. Con Luis Díaz como bandera, el combinado sudamericano es el favorito a quedarse con la llave y así pensar en la próxima ronda de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.