Suiza vs Colombia: a quién se enfrentará en Cuartos de Final el ganador de este partido del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ define esta tarde en suelo canadiense uno de sus cupos más codiciados para la fase donde competirán los ocho mejores equipos del planeta. Las selecciones de Colombia y Suiza se enfrentan hoy martes 7 de julio en un cruce decisivo correspondiente a los octavos de final en el Estadio Vancouver.

Colombia vs Suiza por un boleto a cuartos de final Copa Mundial de la FIFA 2026™

Quien logre imponerse durante el tiempo reglamentario entre Colombia y Suiza deberá enfrentar este sábado al ganador del cruce entre Argentina y Egipto. El duelo se llevará a cabo en el Estadio de Kansas y otorgará un boleto a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La escuadra sudamericana llega a este compromiso con la clara intención de mantener su rendimiento invicto tras sortear con éxito las fases previas del certamen. Por su parte, el combinado europeo se presenta con un bloque defensivo compacto luego de avanzar de manera sólida en sus partidos anteriores.

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El conjunto europeo arribó a esta fase de octavos de final luego de ganarle con autoridad a Argelia por dos tantos contra cero. Suiza ha ido de menor a mayor en esta justa mundialista y hoy intentará dar el golpe sobre la mesa poniendo a otra selección más de UEFA entre los ocho mejores del certamen ecuménico.

Por su parte, la Colombia del estratega argentino Néstor Lorenzo llega a este duelo de octavos tras dejar afuera a Ghana por un tanto contra cero gracias al gol de Arias. El conjunto cafetero busca hacer historia y meterse nuevamente en unos cuartos de final. Con Luis Díaz como bandera, el combinado sudamericano es el favorito a quedarse con la llave y así pensar en la próxima ronda de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con todos estos condimentos, Colombia vs Suiza puede ser el gran duelo que nos dejen estos octavos de final.