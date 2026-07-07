Dónde y en qué estadio se juega el Suiza vs Colombia de Octavos de Final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ define hoy a un nuevo clasificado para la ronda de los cuartos de final de la justa mundialista. Las selecciones de Colombia y Suiza protagonizarán este martes 7 de julio uno de los cruces más atractivos de la llave y serán el cierre de los octavos de final ya que son el último partido de la jornada. Este gran duelo entre el combinado europeo y el conjunto colombiano se jugará en Canadá, más precisamente en el Estadio Vancouver.

Crédito: Mexsport

El recinto se ubica en el extremo oeste de Canadá, específicamente dentro de los límites de la zona céntrica de la ciudad de Vancouver. Este complejo multideportivo cuenta con una infraestructura moderna que incluye un techo retráctil de diseño avanzado y una excelente condición acústica, cuenta con una capacidad de cincuenta y cuatro mil espectadores en sus tribunas. El Estadio Vancouver en donde se desarrollará el encuentro entre Colombia y Suiza, es habitualmente donde disputa sus partidos de la MLS el Vancouver Whitecaps.

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El conjunto europeo arribó a esta fase de octavos de final luego de ganarle con autoridad a Argelia por dos tantos contra cero. Suiza ha ido de menor a mayor en esta justa mundialista y hoy intentará dar el golpe sobre la mesa poniendo a otra selección más de UEFA entre los ocho mejores del certamen ecuménico.

Por su parte, la Colombia del estratega argentino Néstor Lorenzo, llega a este duelo de octavos tras dejar afuera a Ghana por un tanto contra cero gracias al gol de Arias. El conjunto cafetero busca hacer historia y meterse nuevamente en unos cuartos de final. Con Luis Díaz como bandera, el combinado sudamericano es el favorito a quedarse con la llave y así pensar en la próxima ronda de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™