¿Se repite la historia? La vez que Salah eliminó a Messi en su otro The Last Dance

Lionel Messi y Mohamed Salah se vuelven a ver las caras luego de varios años sin enfrentarse. Argentina y Egipto, con estadio confirmado, se enfrentan por los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en la última edición que jugará Leo. Hay un antecedente en el que el egipcio lo eliminó duramente.

Resulta que Messi estuvo cerca de ganar solo una de las últimas tres ediciones de Champions League que disputó (la 2018-19). Sin embargo, en semifinales se topó contra el Liverpool de Salah que protagonizó una remontada épica. Ahora Argentina, con 3 cambios en la alineación, quiere ganarle a Egipto.

Lionel Messi ante Betis|Getty Images

El día que Salah y el Liverpool arruinaron el sueño de Messi y el Barcelona

El 7 de mayo de 2019, el Liverpool protagonizó una de las remontadas más recordadas de la historia de la Champions League al vencer 4-0 al Barcelona en la vuelta de las semifinales. El conjunto inglés había perdido 3-0 en la ida disputada en el Camp Nou, pero logró revertir la serie en Anfield. Luego sería campeón.

TE PUEDE INTERESAR:



Los tantos del encuentro fueron obra de Divock Origi, quien marcó a los 7 y 79 minutos, y Georginio Wijnaldum, que anotó un doblete a los 54 y 56 minutos. La acción más recordada llegó en el cuarto gol, cuando Trent Alexander-Arnold ejecutó un tiro de esquina de manera inmediata mientras los defensores del Barcelona estaban distraídos.

champions|Felipe Dana/AP

Cuando todo parecía acabado para el Barça, Leo Messi realizó una jugada descomunal y asistió a Ousmane Dembélé, que falló en la definición mano a mano. Así, Salah y compañía terminaron con el sueño de Messi en la última vez que estuvo cerca de ganar una “Orejona”.

Lionel Messi y el Barcelona casi no compitieron en las siguientes ediciones de la Champions League

Luego de esa eliminación, Barcelona también jugó la atípica Champions League de la pandemia (2019-20) en la que perdió 8-2 contra el Bayern Múnich.

En tanto, Lionel Messi jugó su última UCL con el FC Barcelona en la edición 2020-21. Su último partido fue el 10 de marzo de 2021, en los octavos de final, siendo eliminados ante el PSG tras el 6-2 global.

Imagen, Reuters

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

