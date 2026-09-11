Sunderland vs Arsenal; dónde ver EN VIVO la Jornada 4 de la Premier League

La mejor liga del mundo llega a un nuevo fin de semana para ofrecer espectáculo único en el mundo. Por ello, se siguen los pasos del campeón en la defensa de su campeonato inglés. En esta ocasión toca visitar el Stadium of Light con la misión de mantenerse en lo más alto y con paso perfecto. Entonces, sin más, he aquí la mejor información para ver EN VIVO el Sunderland vs Arsenal de la Jornada 4 de la Premier League.

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¿Qué esperar del Sunderland vs Arsenal de la Jornada 4 de la Premier League?

Aunque evidentemente no forma parte de los clubes poderosos del circuito, la temporada pasada lograron la permanencia y buscarán mantenerse lo más alejados posible de la zona baja. Al momento se encuentran con todo equilibrado al ganar, perder y empatar un juego. Con 4 unidades obtenidas deben aprovechar la localía para recibir a unos cañoneros que llegan con paso perfecto.

Mientras tanto, los dirigidos por Mikel Arteta están con la mira puesta en seguir siendo los mejores del balompié de Inglaterra. Llegan con 3 triunfos en 3 encuentros de la presente temporada y además debutaron con victoria en las actividades de la Champions League. Se ven fortalecidos y ampliamente convencidos para competir por todo un año más. Ante eso, la visita ante el Sunderland parecería sencilla, pero no quieren perder puntos por confiarse de más.

Posibles alineaciones Sunderland vs Arsenal

Probable alineación Sunderland - Régis Le Bris - Robin Roefs; Kevin Danso, Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Reinildo y Thomas Meunier; Noah Sadiki, Enzo Le Fée, Nilson Angulo; y Brian Brobbey.

Régis Le Bris - Robin Roefs; Kevin Danso, Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Reinildo y Thomas Meunier; Noah Sadiki, Enzo Le Fée, Nilson Angulo; y Brian Brobbey. Probable alineación Arsenal -

¿Dónde ver EN VIVO el Sunderland vs Arsenal de la Premier League?

El futbol inglés sigue en las mismas plataformas que la temporada pasada. Son dos las empresas que se dividen los encuentros, incluyendo canales de televisión de paga, esto a través de HBO Max (TNT Sports) y Fox One. En específico, este encuentro de la cuarta jornada de Premier League se transmitirá por la señal de la segunda cadena mencionada.