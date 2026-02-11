Super Bowl 2027 de la NFL: ¿Cuándo, dónde, a qué hora será y cómo luce el logo?

Han pasado algunas horas desde que se terminó la temporada pasada y, pese a ello, la NFL ya comienza a preparar lo que será la siguiente edición. Y, en medio de estos preparativos, recientemente surgió información respecto a cuándo, dónde y a qué hora será el Super Bowl LXI 2027.

Luego del éxito que significó el Super Bowl 2026 con el campeonato de los Halcones Marinos de Seattle frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra, la realidad es que los amantes de la NFL ya desean conocer más respecto a lo que se vivirá el próximo año. ¿Cuándo se llevará a cabo el Super Bowl 2027?

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el Super Bowl 2027?

Fue a través de su página oficial que la Liga ha confirmado los primeros detalles en torno al Super Bowl LXI 2027, el cual se espera sea uno de los más reñidos debido al nivel que todas las franquicias presentaron la temporada pasada, lo cual ha hecho que muchos fanáticos esperen con ansias el comienzo de la temporada.

The 2027 Super Bowl is on Valentine’s Day.



Jordan LOVE grew up 2 hours from where the game will be played (LA).



A Love Day Super Bowl 2027. pic.twitter.com/Vdm98JRZ9m — Kurt Benkert (@KurtBenkert) February 9, 2026

Ante esta situación, vale decir que el Super Bowl LXI se llevará a cabo en poco más de un año, más precisamente el domingo 14 de febrero del 2027. Para esta edición se tomó la decisión de trasladar el juego máximo de la NFL al SoFi Stadium, el cual se ubica en California, Estados Unidos.

Cabe mencionar que el SoFi Stadium cuenta con una capacidad de 70,000 personas y ya fue sede del Super Bowl en 2022, por lo que regresará más pronto de lo esperado. Se espera, además, que el show de la NFL comience después de las 17:30 horas, tal y como se ha hecho costumbre en las últimas ediciones.

¿Cómo luce el logo del Super Bowl LXI de la NFL?

Uno de los aspectos que acaparó por completo las miradas de propios y extraños fue el logo que la NFL presentó para esta edición del Super Bowl , mismo que destaca por la ausencia de colores de franquicias y que, en esta ocasión, se aleja de las especulaciones a través de un diseño que combina la cultural y el entorno de la ciudad escogida.