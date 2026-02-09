El significado oculto del show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026

El show de medio tiempo del Super Bowl 2026 no fue solo un espectáculo musical: fue una declaración cultural. Bad Bunny, quien realmente se llama Benito Antonio Martínez Ocasio, tomó uno de los escenarios más vistos y tradicionalmente más “estadounidenses” y lo convirtió, durante poco más de 12 minutos, en un territorio de memoria, la identidad latina y la resistencia simbólica y es que nada estuvo ahí por accidente.

"Qué rico ser latino": Así comenzó el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

Desde el arranque con la frase “Qué rico es ser latino” y textos en español como "super tazón", Bad Bunny dejó claro que no venía a traducirse ni a suavizarse. El artista puertorriqueño apostó por un show que incomodó a algunos y emocionó a muchos más por todos los detalles que se presentaron a lo largo de la presentación.

The Super Bowl halftime show didn’t feel like a protest. It felt like a homecoming.



Bad Bunny could have gone another route. He could have used the stage to confront. He could have named names. He could have turned the moment into a culture-war headline.



Instead, Benito chose… pic.twitter.com/6xohODumIp — Mariana Atencio (@marianaatencio) February 9, 2026

¿Cuáles fueron los símbolos latinos que utilizó Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

La escenografía fue uno de los ejes narrativos más potentes del show. La jungla, los campos de caña, las tienditas, las casas familiares y los postes de luz no fueron decoración: fueron contexto. Cada elemento remitía a la vida cotidiana puertorriqueña, a sus contrastes y a sus heridas abiertas.

Los postes de luz, por ejemplo, funcionaron como una alusión clara a los apagones constantes que siguen afectando a la isla, recordando que la crisis energética no es una metáfora, sino una realidad diaria.

Benito Martínez Ocasio nos dio un show que honró a toda Latinoamérica con referencias que solo nosotros entendemos. El niño durmiendo en las sillas juntadas, los puestos de comida, las fiestas, la familia, lo vibrante que es nuestra cultura desde sus colores hasta los sonidos.… pic.twitter.com/WitmjsG04a — ana⁴⁴ (@anapau_villa) February 9, 2026

Los jíbaros, la pava y el orgullo del origen

Los bailarines con pava y vestimenta tradicional trajeron al centro del escenario la figura del jíbaro, símbolo histórico del trabajo en el campo, de la resistencia y del orgullo nacional. Al mismo tiempo, la convivencia con atuendos urbanos y ritmos de reggaetón habló de una identidad viva, que no se queda congelada en el pasado, sino que se reinventa sin perder la raíz.

El blanco, el jersey y el balón

El look de Bad Bunny fue otro mensaje codificado. Vestido de blanco, el artista mezcló la estética de la NFL con camisa y corbata, un guiño a la elegancia como forma de respeto y poder.

Sumado a esto, durante unos instantes, cuando Benito acercó el balón hacia la cámara, se alcanzó a distinguir un mensaje escrito sobre él: “Together We Are America”, que en español significa “Juntos somos América”.

Cantar en español durante el Super Bowl 2026

Que el show fuera casi completamente en español fue, en sí mismo, un posicionamiento. En un contexto marcado por redadas, cantar en español en el Super Bowl fue una forma de resistencia cultural. La música no necesitó traducción: el mensaje atravesó fronteras lingüísticas.

Lo único más poderoso que el odio, es el amor.



The Only Thing More Powerful Than Hate is Love. @sanbenito #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/0VDQlSjet9 — NFL (@NFL) February 9, 2026

Letras, memoria y denuncia al desplazamiento

Canciones como "El apagón" o "Lo que le pasó a Hawaii", interpretada junto a Ricky Martin, llevaron al medio tiempo temas como la gentrificación, la colonización y el desplazamiento de comunidades locales.

La familia y las fiestas latinas en el Super Bowl

Durante la presentación de "Baile Inolvidable" se vivió un momento que erizó la piel de más de uno, y es que simbolismos como el niño dormido en las sillas durante una fiesta familiar hizo que más de uno recordara una parte de su infancia, además de esas fiestas rodeados de la familia en el que el baile es un ingrediente especial.

La Casita de Bad Bunny presente en el medio tiempo del Super Bowl

Un elemento que ha acompañado a Bad Bunny durante su reciente gira es La Casita, y para este evento tampoco fue la excepción, en esta ocasión se pudieron ver a distintas personalidades latinas como Karol G, Cardi B, Pedro Pascal, Young Miko y Ana de la Reguera, entre otros.