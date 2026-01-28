¡ÚLTIMA LLAMADA! Si buscas BOLETOS para el Super Bowl 2026 así puedes conseguir OFERTAS

El Super Bowl 2026 ya tiene protagonistas, sede y fecha, pero también algo que pocos imaginaban: todavía es posible encontrar ofertas en boletos para el evento deportivo más grande del año en Estados Unidos. Los Seattle Seahawks y los New England Patriots disputarán el Trofeo Vince Lombardi en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y aunque los precios siguen siendo elevados, existen estrategias claras para ahorrar.

Para miles de fanáticos latinos en Estados Unidos, asistir al Super Bowl es un sueño que parece inalcanzable. Sin embargo, el mercado de reventa, las promociones de última hora y los paquetes de viaje han abierto una ventana que aún no se cierra.

¿Todavía se pueden conseguir boletos baratos para el Super Bowl 2026?

La respuesta es sí… pero no por mucho tiempo. A medida que se acerca el domingo 8 de febrero de 2026, los precios fluctúan constantemente. Plataformas como Gametime, VividSeats y StubHub suelen bajar costos en los días previos, especialmente cuando vendedores buscan recuperar inversión.

Actualmente, los boletos más accesibles rondan entre $5,800 y $6,300 dólares, dependiendo de la ubicación. Gametime, por ejemplo, ofrece una garantía de precio que devuelve el 110% de la diferencia si se encuentra una mejor oferta en otro sitio, una ventaja clave para compradores cautelosos.

Además, VividSeats y TicketNetwork lanzan códigos de descuento temporales que pueden significar ahorros de hasta $300 dólares, ideales para quienes planean comprar en grupo.

A Super Bowl rematch over a decade in the making. #SBLX pic.twitter.com/xrE8WtIGx5 — NFL (@NFL) January 26, 2026

Plataformas confiables y consejos para ahorrar en entradas del Super Bowl 2026

Las plataformas más seguras para comprar boletos del Super Bowl LX incluyen Ticketmaster, SeatGeek, StubHub, VividSeats, Ticket Liquidator y Gametime. Ticketmaster destaca por sus paquetes VIP, que incluyen experiencias premium, barra libre y acceso exclusivo al medio tiempo.

Un consejo clave es monitorear precios durante la madrugada y entre semana, cuando la demanda digital baja. También conviene revisar paquetes de viaje en sitios como Expedia, que combinan hotel, vuelo y entrada con descuentos atractivos.

La entrada al Super Bowl no solo garantiza el partido, sino también el show de medio tiempo, encabezado este año por Bad Bunny, además de espectáculos previos que convierten el evento en una experiencia total.

Datos clave del Super Bowl 2026



Fecha: Domingo 8 de febrero de 2026

Lugar: Levi’s Stadium, Santa Clara, California

Hora: 3:30 PM PT | 5:30 PM CT | 6:30 PM ET

Partido: Seattle Seahawks vs New England Patriots