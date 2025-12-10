Simulador de la Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿México pasará a octavos? Esto dice la IA

Faltan tan sólo seis meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la emoción de los aficionados va en constante aumento. la Selección Nacional tiene grandes expectativas para la cita, al ser una de las anfitrionas y disputar sus primeros partidos como local , lo que hace a muchos preguntarse hasta dónde podría llegar.

Esta Copa del Mundo no sólo será la primera con 48 equipos, sino que también introducirá la fase de dieciseisavos, por lo que, en caso de superar su grupo, México tendría una prueba adicional antes de meterse en los octavos de final. Ante esto, ChatGPT analizó el posible recorrido del equipo y explicó si podría llegar a esta instancia.

|Instagram @miseleccionmx

La predicción de la IA para la fase de grupos de México en el Mundial

Tras el Sorteo Final realizado por la FIFA, México quedó emparejado en el grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y el vencedor del Repechaje UEFA 4 que disputarán Dinamarca, República Checa, Macedonia del Norte e Irlanda. "México tiene plantilla y localía suficientemente fuertes como para avanzar de ronda", señaló ChatGPT.

Si bien la IA no puede predecir el futuro, su base de datos le permite hacer una completa evaluación de las posibilidades del equipo de Javier Aguirre en el Mundial. "México debería superar cómodamente la fase de grupos y clasificarse puntero con al menos siete puntos (dos triunfos y un empate)".

¿Llegará México a los octavos de final del Mundial? La opinión de la IA

Si se cumple la predicción inicial de la IA y la Selección Nacional avanza como la líder, se enfrentaría a uno de los mejores terceros en 16avos de final (correspondientes al grupo E, C, F, H o I). Para ChatGPT, las rivales posibles serían:



Escocia

Costa de Marfil

Suecia (juega Repechaje UEFA)

Arabia Saudita

Senegal

"Ninguna de estas selecciones es potencia, y además el partido se jugaría en el Estadio Ciudad de México, lo que representa una ventaja masiva", detalló la inteligencia artificial y concluyó: "el equipo avanzará a los octavos de final y se medirá, muy posiblemente, a Inglaterra".