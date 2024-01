El cáncer terminal que padece el entrenador Sven-Göran Eriksson

El entrenador Sven-Göran Eriksson se encuentra enfermo. Con 75 años de edad, el DT que tuvo paso por el banquillo de la Selección Mexicana ha admitido que tiene cáncer de páncreas y que los pronósticos sobre su calidad de vida son negativos, asegurando que le quedan aproximadamente 12 meses de vida.

“En el mejor de los casos, me queda un año. En el peor, algo menos”, dijo el estratega en una entrevista para la Radio de Suecia.

A pesar de las malas noticias que ha dado ‘Svennis’, el entrenador tiene una visión positiva y no cede ante el panorama adverso por sus problemas de salud, mismos por los cuales el año pasado tuvo que dejar su cargo como director deportivo del Karlstad, equipo de Suecia.

“Cuando recibes un mensaje así creo que valoras todos los días, te alegras cuando te despiertas cada mañana y te sientes bien. Así que es lo que he estado haciendo. Mira las cosas positivamente en la adversidad. Porque este es, por supuesto, el mayor revés”, agrega en un video.

A lo largo de su carrera, Sven-Göran Eriksson tuvo paso por el Gotemburgo, Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, Manchester City, Leicester y clubes de China. Por otra parte, a nivel de selecciones, ‘Svennis’ estuvo en los banquillos de Inglaterra, México, Costa de Marfil y Filipinas.

Tras dar a conocer la noticia de su enfermedad, varios clubes y selecciones alrededor del mundo han enviado un mensaje de aliento al estratega mediante redes sociales.

