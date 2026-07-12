OFICIAL: Así está la tabla HISTÓRICA de goleadores de los Mundiales, previo a las semifinales del Mundial 2026

La tabla histórica de los goleadores de las Copas del Mundo ha cambiado brutalmente con el desempeño superlativo de algunos jugadores en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Superar las dos decenas de tantos era algo que parecía imposible, pero ya fue logrado tanto por Lionel Messi como por Kylian Mbappé y todo apunta a que será algo más frecuente en las próximas ediciones.

Durante esta versión del torneo más importante del mundo, otros dos jugadores también escalaron posiciones debido a su olfato goleador. El inglés Harry Kane ya está entre los cinco mejores anotadores y el portugués Cristiano Ronaldo empató la cantidad necesaria para ser parte del Top 10 antes de que su selección fuera eliminada por España en cuartos de final.

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La cuestión es que la tabla aún puede cambiar porque Messi, Mbappé y Kane siguen con vida con sus respectivas selecciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Inglaterra y Argentina se enfrentarán en una de las semifinales mientras que Francia deberá batirse contra España por un boleto a la final de la competencia.

Además, hay otros jugadores que pueden subir posiciones en los últimos encuentros del torneo. Tal es el caso de Jude Bellingham, mediocampista inglés, que acumula siete goles en 11 partidos disputados entre Qatar 2022 y este Mundial. Asimismo, el francés Ousmane Dembélé y el argentino Julián Álvarez tienen cinco goles cada uno y también podrían escalar algunos lugares.

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Así va la tabla de goleadores histórica de los Mundiales