Destapan el temor de Francia previo a las Semifinales contra España: “No te puedes fiar”

El choque de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre los seleccionados de Francia y España concentra la atención del planeta futbolístico en las horas previas al pitazo inicial. La previa a este gran duelo ya comienza a vivirse y fue el exfutbolista galo y actual integrante de la secretaría técnica de la federación de su país, Julien Escudé, quien analizó los peligros que representa la plantilla dirigida por Luis de la Fuente.

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En dialogo con el diario AS, Escudé analizó el camino de ambas selecciones en la justa mundialista: "Es fútbol, una semifinal, y muchas cosas pueden pasar. Evidentemente, Francia tuvo un mejor arranque que España en el torneo, con más continuidad de nivel. España ha ido creciendo, ganando en confianza y pasando las etapas. De España siempre pensamos que tiene un juego fluido, rápido, técnico, y lo que vemos ahora, mi sensación, es que es un equipo más efectivo y práctico, de dominio del balón, de hacer que el contrario tenga pocas posibilidades" expresó el exdefensor francés.

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Yamal, una amenaza constante para Francia

Profundizando ya en lo que será el duelo de este martes entre Francia y España por un lugar en las semifinales, Escudé se refirió a las individualidades que tiene el conjunto español y remarcó la importancia que tiene poder frenar a Lamine Yamal: "El temor en Francia es que Lamine de repente explote. Es un jugador del que no te puedes fiar porque es un competidor, quiere ganar y ser el mejor, así que eso le da un plus.

Sufrir una lesión, no estar totalmente recuperado al principio del Mundial y llegar así debió de ser duro. Pero es un acelerador del juego, un extremo tremendo que puede ir por cualquier lado. Todavía le falta el gol, pero está en semifinales, juega contra Francia, y son estos los partidos que a ese tipo de futbolistas les gusta jugar", culminó.