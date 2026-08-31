Tabla de goleo del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tras la Jornada 6

Terminó la Jornada 6 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y la tabla de goleo cambia de líder tras el gol de Salomón Rondón ante las Chivas que le permitió tomar la cima a costa de Lucas Ocampos que tuvo un desastroso partido con los Rayados de Monterrey que perdieron de manera sorpresiva ante el Atlético de San Luis.

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Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2026 tras la Jornada 6

Varios movimientos en los primeros lugares de la tabla de goleo de la Liga BBVA MX con la escapada de Salomón Rondón quien llegó a las seis anotaciones en igual número de partidos para separarse de Lucas Ocampos y tomar el liderato en solitario.

A Rondón y Ocampos le siguen cuatro jugadores con cuatro anotaciones entre los que se encuentran Roberto Alvarado de Chivas y Gilberto Mora que esta jornada le convirtió un par de goles a los Pumas que le dieron la victoria a los Xolos de Tijuana y le permiten al juvenil meterse de lleno en la pelea por el título de goleo individual.

Tabla de goleo individual del Apertura 2026

Salomón Rondon | Pachuca - 6 goles Lucas Ocampons | Monterrey - 5 goles Roberto Alvarado | Chivas - 4 goles J. Carranza | Necaxa - 4 goles S. Homenchenko | Querétaro - 4 goles Gilberto Mora | Tijuana - 4 goles Juan Brunetta | Tigres - 3 goles Ricardo Marín | Chivas - 3 goles Jeremy Márquez | Cruz Azul - 3 goles Henry Martin | América - 3 goles E. Mustre | Puebla - 3 goles

Resultados de la Jornada 6

Necaxa 1-3 Cruz Azul

Atlante 1-1 Leon

Tijuana 2-0 Pumas

Pachuca 1-1 Chivas

Atlas 1-3 Querétaro

América 2-0 Puebla

Santos Laguna 0-0 Tigres

Toluca 4-0 Bravos de Juárez

Rayados 1-3 Atlético de San Luis

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