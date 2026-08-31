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Tabla de goleo del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tras la Jornada 6

Terminó la Jornada 6 del Apertura 2026 y Salomón Rondó tomó la cima de la tabla de goleo

Liga BBVA MX Apertura 2026 Pachuca vs Guadalajara
Salomon Rondon celebrates his goal 1-1 of Pachuca during the 6th round match between Pachuca vs (and) Guadalajara as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Hidalgo Stadium, on August 29, 2026 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Escrito por: Francisco Fernández

Terminó la Jornada 6 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y la tabla de goleo cambia de líder tras el gol de Salomón Rondón ante las Chivas que le permitió tomar la cima a costa de Lucas Ocampos que tuvo un desastroso partido con los Rayados de Monterrey que perdieron de manera sorpresiva ante el Atlético de San Luis.

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Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2026 tras la Jornada 6

Varios movimientos en los primeros lugares de la tabla de goleo de la Liga BBVA MX con la escapada de Salomón Rondón quien llegó a las seis anotaciones en igual número de partidos para separarse de Lucas Ocampos y tomar el liderato en solitario.

A Rondón y Ocampos le siguen cuatro jugadores con cuatro anotaciones entre los que se encuentran Roberto Alvarado de Chivas y Gilberto Mora que esta jornada le convirtió un par de goles a los Pumas que le dieron la victoria a los Xolos de Tijuana y le permiten al juvenil meterse de lleno en la pelea por el título de goleo individual.

Tabla de goleo individual del Apertura 2026

  1. Salomón Rondon | Pachuca - 6 goles
  2. Lucas Ocampons | Monterrey - 5 goles
  3. Roberto Alvarado | Chivas - 4 goles
  4. J. Carranza | Necaxa - 4 goles
  5. S. Homenchenko | Querétaro - 4 goles
  6. Gilberto Mora | Tijuana - 4 goles
  7. Juan Brunetta | Tigres - 3 goles
  8. Ricardo Marín | Chivas - 3 goles
  9. Jeremy Márquez | Cruz Azul - 3 goles
  10. Henry Martin | América - 3 goles
  11. E. Mustre | Puebla - 3 goles

Resultados de la Jornada 6

  • Necaxa 1-3 Cruz Azul
  • Atlante 1-1 Leon
  • Tijuana 2-0 Pumas
  • Pachuca 1-1 Chivas
  • Atlas 1-3 Querétaro
  • América 2-0 Puebla
  • Santos Laguna 0-0 Tigres
  • Toluca 4-0 Bravos de Juárez
  • Rayados 1-3 Atlético de San Luis

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