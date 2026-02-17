Así quedó la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil tras la Jornada 9 del Clausura 2026

Pocos movimientos tuvo la parte alta de la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil durante la Jornada 9 del torneo Clausura 2026 y a pesar de que no anotó esta semana, Charlyn Corral se mantiene como la líder con sus 10 anotaciones, seguida muy de cerca por Eugenie Le Sommer y Diana Ordoñez.

Así va la tabla de goleo del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Eugenie Le Sommer convirtió el gol que le permitió a Toluca rescatar el empate ante Pachuca este lunes y de paso escaló una posición en la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil para llegar a nueve anotaciones, aprovechando que Diana Ordoñez no pudo convertir esta jornada.

Charlyn Corral buscará seguir anotando en los siguientes partidos para mantener su hegemonía como la máxima goleadora de la actualidad en el futbol mexicano y ganar nuevamente el título de goleo individual.

El campeonato mexicano de la Liga Femenil se encuentra a la mitad de su temporada regular y el lucha por conquistar la cima de la tabla se aprieta.

Tabla de goleo individual:

Charlyn Corral | Pachuca - 10 goles Eugenie Le Sommer | Toluca - 9 goles Diana Ordoñez | Tigres de la UANL - 9 goles Nina Nicosia | Pachuca - 7 goles Lucía García | Rayadas - 6 goles Angelina Hix | Pumas - 6 goles Christina Burkenroad | Rayadas - 5 goles Scarlett Camberos | América - 5 goles Brenda Cerén | Atlas - 5 goles Irene Guerrero | América - 5 goles Jheniffer | Tigres - 5 goles

