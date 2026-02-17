Así va la tabla general tras la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Concluyó la Jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y las Rayadas de Monterrey se mantienen como las líderes del campeonato, a pesar de haber empatado frente a América, una igualada que les permitió a ambas escuadras mantener el invicto.

Así va la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil

La Jornada 9 también dejó el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas con una victoria para el Rebaño Sagrado con remontada incluida tras ir perdiendo por dos goles y le permitió al Guadalajara escalar puestos hasta el subliderato de la tabla.

En esta fecha también fuimos testigos de la goleada por 6-0 que le propinó el Club León a Puebla y con lo que se acerca a la zona de Liguilla, aunque todavía está lejos de Juárez que ocupa el octavo lugar de la tabla.

En la parte baja de la tabla, el Necaxa sigue sin sumar unidades después de seis jornadas y no parece levantar, mientras que Querétaro solo tiene un punto.

Jasmine Casarez celebrates her goal 3-2 of Guadalajara during the 9th round match between Guadalajara and Atlas

Rayadas - 23 puntos Chivas - 22 puntos Club América - 21 puntos Pachuca - 20 puntos Toluca - 19 puntos Tigres UANL - 18 puntos Pumas - 17 puntos Juarez - 15 puntos Cruz Azul - 12 puntos León - 12 puntos Tijuana - 12 puntos Mazatlán - 12 puntos Puebla - 6 puntos Atlas - 5 puntos Santos Laguna - 5 puntos Atlético de San Luis - 5 puntos Querétaro - 1 punto Necaxa - 0 puntos

