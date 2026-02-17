logo deportes horizontal
Así va la tabla general tras la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Concluyó una nueva jornada de la Liga BBVA MX Femenil y las Rayadas se mantienen como líderes del Clausura 2026

Liga MX Femenil Clausura 2026 America vs Monterrey
Lucia Garcia celebrates her goal 1-1 of Monterrey during the 9th round match between America and Monterrey as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Clausura 2026 at Ciudad de los Deportes Stadium, on February 15, 2026 in Mexico City, Mexico.|MexSport Agency/MexSport Agency
Escrito por: Francisco Fernández

Concluyó la Jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y las Rayadas de Monterrey se mantienen como las líderes del campeonato, a pesar de haber empatado frente a América, una igualada que les permitió a ambas escuadras mantener el invicto.

Así va la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil

La Jornada 9 también dejó el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas con una victoria para el Rebaño Sagrado con remontada incluida tras ir perdiendo por dos goles y le permitió al Guadalajara escalar puestos hasta el subliderato de la tabla.

En esta fecha también fuimos testigos de la goleada por 6-0 que le propinó el Club León a Puebla y con lo que se acerca a la zona de Liguilla, aunque todavía está lejos de Juárez que ocupa el octavo lugar de la tabla.

En la parte baja de la tabla, el Necaxa sigue sin sumar unidades después de seis jornadas y no parece levantar, mientras que Querétaro solo tiene un punto.

Liga MX Femenil Clausura 2026 Guadalajara vs Atlas
Jasmine Casarez celebrates her goal 3-2 of Guadalajara during the 9th round match between Guadalajara and Atlas as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Clausura 2026 at Akron Stadium, on February 16, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Luis Fernando Toris/Luis Fernando Toris

  1. Rayadas - 23 puntos
  2. Chivas - 22 puntos
  3. Club América - 21 puntos
  4. Pachuca - 20 puntos
  5. Toluca - 19 puntos
  6. Tigres UANL - 18 puntos
  7. Pumas - 17 puntos
  8. Juarez - 15 puntos
  9. Cruz Azul - 12 puntos
  10. León - 12 puntos
  11. Tijuana - 12 puntos
  12. Mazatlán - 12 puntos
  13. Puebla - 6 puntos
  14. Atlas - 5 puntos
  15. Santos Laguna - 5 puntos
  16. Atlético de San Luis - 5 puntos
  17. Querétaro - 1 punto
  18. Necaxa - 0 puntos

