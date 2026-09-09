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Así va la tabla de goleo de la Liga Femenil BBVA, tras disputarse la Jornada 6 del Apertura 2026

Conoce en que lugar va cada anotadora de la Liga Femenil BBVA tras disputarse la Jornada 6 del Apertura 2026

Geyse Da Silva América

Escrito por: Iván Vilchis

Terminó la actividad de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA y la tabla de goleo tuvo varios cambios gracias a la gran calidad de las delanteras.

Así va la tabla de goleo de la Liga MX Femenil tras la jornada 6 del Apertura 2026

Tras la jornada 6, una de las delanteras que más aprovechó para tomar ventaja fue la brasileña Geyse Da Silva que logró marcar un doblete, se ubica en el primer lugar de la tabla con 11 goles anotados. El América, tiene una futbolista clave en la ofenisva que tiene una marca de anotar gol cada 43 minutos de juego.

En el segundo lugar, aparece la jugadora del Atlético de San Luis, Enyerliannys Higuera, que ha logrado marcar 8 goles. Sus anotaciones y sus actuaciones han sido claves para poner a su equipo por el momento en el tercer lugar de la tabla del grupo B.

En el tercer y cuarto lugar, aparecen con seis goles anotados Diana Rosario Ordóñez de Tigres, y Stephanie Ribeiro de Pumas. Dos delanteras claves en el sus respectivos equipos que registran un gol por partido.

Del quinto al séptimo lugar, se encuentran empatadas con 5 goles tres delanteras claves. Aparecen Maricarmen Reyes de Tigres, Alicia Cervantes de Chivas y Kader Hancar de Xolos de Tijuana, registrando un gol cada 100 minutos hasta el momento.

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