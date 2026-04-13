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Así va la tabla de goleo del Clausura 2026 tras la fecha 14 con puros futbolistas mexicanos

Así se encuentran ubicados los futbolistas mexicanos en la tabla de goleo de la Liga BBVA MX

Los mexicanos en la tabla de goleo del Clausura 2026
Los mexicanos en la tabla de goleo del Clausura 2026|Azteca Deportes / Especial

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

La tabla de goleo del Clausura 2026 recibió varios cambios tras la finalización de la Jornada 14. Armando González y João Pedro luchan por el liderato con 12 goles cada uno y el futbolista de Chivas deja una vez más a México en lo más alto del balompié nacional. Sin embargo, no es el único jugador nacional que destaca en la tabla de máximos goleadores de la Liga BBVA MX.

La gran sorpresa del torneo es el mediocampista Kevin Castañeda. El futbolista de Xolos de Tijuana viene de marcar un gol en la victoria de su equipo sobre Juárez en la Jornada 14 y alcanzó las 7 anotaciones en el Clausura 2026. El mexicano se ubica como el tercer jugador con mayor cantidad de goles en lo que va del torneo y con un mérito aún mayor, ya que es el único futbolista que no es delantero en la lista.

Kevin Castañeda, jugador de Xolos

Otro jugador mexicano que se mete en la discusión y con pocas luces es Arturo González. El extremo de 31 años lleva 5 goles convertidos jugando para Atlas y se ubica en la séptima posición de la tabla de goleo de la Liga BBVA MX. No obstante, lleva cinco partidos consecutivos sin anotar, por lo que ha quedado lejos de los primeros puestos.

TE PUEDE INTERESAR:

La tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 14

  1. Armando González (Mexicano): 12 goles.
  2. João Pedro (Brasileño): 12 goles.
  3. Kevin Castañeda (Mexicano): 7 goles.
  4. Paulinho (Portugués): 6 goles.
  5. Díber Cambindo (Colombiano): 6 goles.
  6. Juninho (Brasileño): 6 goles.
  7. Arturo González (Mexicano): 5 goles.

El liderato no saldrá de la ‘Hormiga’ González y João Pedro, aunque el resto de jugadores mexicanos siguen en carrera para ocupar el Top 3 de la tabla de goleo. Restan solamente tres jornadas para que la Fase Regular del Clausura 2026 llegue a su fin y, en consecuencia, se determine la tabla final de máximos goleadores del futbol mexicano.

Los números de los jugadores mexicanos que pelean por el Top 3 de la tabla de goleo

Armando González (Chivas)

  • Partidos jugados: 14.
  • Goles: 12.
  • Asistencias: 0.
  • Minutos disputados: 1,026.

Kevin Castañeda (Tijuana)

  • Partidos jugados: 14.
  • Goles: 7.
  • Asistencias: 2.
  • Minutos disputados: 1,152.

Arturo González (Atlas)

  • Partidos jugados: 14.
  • Goles: 5.
  • Asistencias: 0.
  • Minutos disputados: 978.
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