Tabla de menores tras la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Se terminó la Jornada 6 del torneo Apertura 2026 y los Xolos de Tijuana se mantienen en la cima en la lucha por cumplir con la Regla de Menores, aunque hay algunos equipos que ya están cerca de sumar los minutos necesarios para cumplir con el reglamento, mientras que otros todavía tienen una gran cantidad de tiempo por disputar con futbolistas jóvenes antes de finalizar el torneo.

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Los Xolos de Tijuana de Gilberto Mora se mantienen como el líderes de esta clasificación gracias a los minutos que suma el juvenil y que esta jornada llegó a los 1095 acumulados. Es seguido por América con 1013 y el Atlante con 911. En el otro extremo aparece los Bravos de Juárez y que apenas suma 96 minutos.

Cabe recordar que la Regla de Menores establece que cada club debe acumular 1,170 minutos con jugadores jóvenes durante el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Por ahora, Tijuana es el equipo que tiene el camino más avanzado, mientras que los fronterizos deberá acelerar su ritmo durante las próximas jornadas.

Así va la tabla de minutos de menores

Club Tijuana: 1095 minutos (75 restantes) América: 1013 minutos (157 restantes) Atlante: 865 minutos (305 restantes) Necaxa: 803 minutos (367 restantes) Pachuca: 662 minutos (508 restantes) Toluca: 600 minutos (570 restantes) Pumas: 606 minutos (564 restantes) Atlas: 550 minutos (620 restantes) Atlético de San Luis: 529 minutos (641 restantes) Cruz Azul: 437 minutos (733 restantes) Chivas: 360 minutos (810 restantes) Tigres: 360 minutos (810 restantes) León: 306 minutos (864 restantes) Querétaro: 293 minutos (877 restantes) Rayados de Monterrey: 196 minutos (974 restantes) Puebla: 127 minutos (1043 restantes) Santos Laguna: 120 minutos (1050 restantes) FC Juárez: 96 minutos (1074 restantes)

Resultados de la Jornada 6

Necaxa 1-3 Cruz Azul

Atlante 1-1 Leon

Tijuana 2-0 Pumas

Pachuca 1-1 Chivas

Atlas 1-3 Querétaro

América 2-0 Puebla

Santos Laguna 0-0 Tigres

Toluca 4-0 Bravos de Juárez

Rayados 1-3 Atlético de San Luis

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