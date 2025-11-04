Tala Rangel calienta el Apertura 2025: lanzó una advertencia que no les gustó a muchos

Raúl ‘Tala’ Rangel se ha convertido en uno de los pilares fundamentales en el resurgir de Chivas, equipo que sueña con clasificar de forma directa a la Liguilla del Apertura 2025 . El conjunto dirigido por Gabriel Milito ha perdido solamente uno de los últimos ocho partidos en la Liga BBVA MX y el portero del chiverío se animó a hablar del presente del Guadalajara, dejando cierto disgusto en aficionados de otros clubes.

Las palabras del Tala Rangel que no cayeron bien en los demás equipos de la Liga BBVA MX

“Va a ser un equipo que nadie se va a querer enfrentar”, fue lo que expresó Rangel en una entrevista reciente. El guardameta justificó su respuesta diciendo que Chivas viene en alza y, salvó el traspié sufrido frente a Toluca, los de Guadalajara lograron jugar de igual a igual frente a los rivales que se encuentran peleando en la parte más alta de la tabla del Apertura 2025. Cabe destacar que Chivas afrontará la Jornada 17 con una dura baja .

Instagram Chivas / @chivas

Luego, el Tala Rangel aseguró que el objetivo grupal de Chivas es buscar el campeonato de la Liga BBVA MX. Si bien es cierto que el inicio del Apertura 2025 del Guadalajara no fue bueno, actualmente arrastran una racha en muy buena forma y buscarán hacer todo lo posible para ser campeones una vez finalice el torneo. “Es el objetivo principal siempre”, subrayó el portero que aspira a ser titular con la Selección Mexicana.

Lo que necesita Chivas para clasificar a la Liguilla de forma directa

En la última jornada del Apertura 2025, los dirigidos por Milito se enfrentarán a Rayados de Monterrey y el panorama es más que alentador. Chivas necesitará no perder para clasificar de forma directa a la Liguilla, es decir, con un simple empate podrá estar dentro de los cuartos de final de la Liga BBVA MX.

El Rebaño se encuentra sexto en la tabla general con 26 unidades y solamente puede ser superado por Juárez, equipo que está séptimo con 23 puntos. De esta manera, el equipo fronterizo necesitará ganar sí o sí para soñar con la clasificación directa a la Liguilla.

En caso de que Chivas sea derrotado por el equipo regio y los Bravos ganen su partido, allí entrará en juego la diferencia de gol. Actualmente, el Rebaño cuenta con una diferencia a favor de 5 goles, mientras que Juárez está en 0.

¿Cuándo juega Chivas contra Rayados de Monterrey por el Apertura 2025?

Chivas visitará a Monterrey este próximo sábado 8 de noviembre a las 17:07 horas (Ciudad de México). Será en el marco de la Jornada 17 del Apertura 2025 y con los regiomontanos ya clasificados de forma directa a la Liguilla.