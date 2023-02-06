Tamales mexicano serán vendidos en el Super Bowl LVII

Phoenix, Estados Unidos. La inmigrante mexicana Imelda Hartley llega este año al Super Bowl como vendedora oficial de tamales mexicanos para los eventos de esta gran final de la NFL que se celebra el próximo 12 de febrero en Arizona y podrás ver en VIVO por Azteca 7, nuestro sitio y APP de Azteca Deportes a partir de las 5:00 PM tiempo del centro de México.

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"Estoy muy orgullosa de que mis tamales vayan a estar presentes en tan importante evento", dijo a EFE la mexicana, originaria de Culiacán, Sinaloa.

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Víctima de la violencia, Hartley es ahora dueña de "Happy Tamales", una pequeña empresa que llevará sus productos a la final deportiva más importante del país, que se llevará a cabo en Glendale, Arizona.

De vender tamales en la calle frente a una lavandería en Phoenix, ahora la empresaria es conocida por su variedad de tamales, con más de una veintena de sabores internacionales.

Cuenta que sus amasijos, hechos artesanalmente, no son los "tradicionales" mexicanos sino combinaciones de sabores latinoamericanos y de otras culturas como la india y la japonesa.

22 variedades de tamales habla en el Super Bowl

"Tengo 22 variedades de tamales, muchos de ellos de mi propia inspiración, como son los tamales de camarón con curri, nopal y leche de coco, entre otros”, explicó.

Aclaró, sin embargo, que no puede faltar el típico tamal "El Sinaloense", el cual lleva carne, papa, zanahoria y calabaza, y que también estará en el Super Bowl, que este año se disputan los equipos Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs.

Imelda Hartley fue seleccionada como una de las proveedoras para el Super Bowl como parte de Business Connect, programa de la NFL que ayuda a pequeños empresarios, particularmente mujeres y personas de grupos minoritarios.

Para el Super Bowl la mexicana se encuentra preparando 5.000 tamales, y para ello rentó un espacio en una cocina industrial al este de la ciudad de Mesa (Arizona), donde otras mujeres y sus hijos la ayudan.

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Hartley estableció su negocio en 2015 después de inscribirse en programas empresariales en busca de ayuda y herramientas para crecer comercialmente. Después consiguió formar parte del Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas en el Exterior del Gobierno de su país.