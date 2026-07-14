Estos son los tatuajes que tenía Diego Maradona y el significado de cada uno

A 40 años del histórico Argentina vs. Inglaterra en el Mundial de México 1986, la figura de Diego Armando Maradona vuelve a ocupar el centro de la escena debido a un nuevo partido entre estos dos países en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El capitán de la selección albiceleste dejó un legado en el campo y recuerdos de tatuajes en su piel.

A lo largo de los años, Maradona eligió tatuarse familiares, referentes políticos y símbolos personales. Algunos estuvieron relacionados con su historia en Argentina, otros nacieron durante su etapa en Cuba y varios despertaron debate por el significado que tenían para el campeón del mundo.

El tatuaje de Fidel Castro que Maradona llevó en su pierna

Uno de los dibujos más conocidos de Maradona fue el retrato de Fidel Castro, tatuado en su pierna izquierda. Diego mantuvo una relación de amistad con el líder cubano, especialmente durante los años en los que realizó tratamientos de rehabilitación en La Habana. Ambos incluso compartieron una entrevista en el programa La Noche del Diez, emitido en Argentina en 2005.

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El homenaje de Maradona a Ernesto "Che" Guevara

En 1997, Maradona decidió tatuarse el rostro de Ernesto "Che" Guevara en su brazo derecho. El propio Diego explicó que su admiración nació durante su etapa en Italia, cuando comenzó a leer sobre la vida del revolucionario argentino.

En distintas entrevistas aseguró que ese tatuaje era un homenaje permanente. Incluso afirmó que llevaba al Che “en el corazón” y sostuvo que conocer su historia cambió la imagen que tenía sobre él durante su juventud.

Los tatuajes dedicados a su familia y el famoso “Dalma” y “Gianinna”

Maradona también inmortalizó a su familia en la piel. Uno de sus primeros homenajes fue una rosa con el apodo “Tota”, en referencia a su madre, Dalma Salvadora Franco.

maradona

Más adelante se tatuó los nombres de sus hijas, Dalma y Gianinna, uno en cada antebrazo. Fue durante una estadía en Cuba en 2004. El trabajo fue realizado por el tatuador Agustín Mederos, quien pasó tres días en la clínica donde Diego realizaba su tratamiento. Años después también incorporó el nombre de Jana, otra de sus hijas.

Entre sus tatuajes personales también figuraban el nombre “Rocío”, en referencia a su ex pareja Rocío Oliva. También se realizó un pequeño corazón vinculado a Claudia Villafañe y sus hijas. Además sumó el nombre de su nieto Benjamín tiempo después.

