Argentina vs. Inglaterra 1986: así fue el partido y la alineación que tuvo cada selección
Ahora, Inglaterra y Argentina se enfrentarán 40 años después por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La selección de Argentina y su par de Inglaterra se enfrentan este miércoles por la Semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Si bien se han enfrentado en los mundiales de 1998 y 2002, el recuerdo más latente es el de México 1986, cuando Diego Maradona marcó dos goles y se convirtió en la pesadilla del equipo británico.
Mientras una leyenda de Inglaterra dijo que mandaría a dormir a Lionel Messi, los argentinos recuerdan con mucha nostalgia el encuentro en el que Maradona anotó “La Mano de Dios” y “El Gol del Siglo” ante el conjunto europeo. En los Cuartos de Final y en el Estadio Azteca, “Pelusa” pasó a la historia.
Así fue el partido entre Argentina e Inglaterra en 1986
Luego de un primer tiempo sin demasiadas emociones y con Maradona recibiendo múltiples infracciones de jugadores ingleses, finalmente el 10 y capitán argentino frotó la lámpara de genio en la segunda mitad.
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Cuando iban 51 minutos, Diego Armando vio la oportunidad tras un despeje erróneo de un futbolista inglés y saltó para disputar el balón con Peter Shilton. Gracias a todos los años jugando “en el potrero”, Maradona supo poner la mano de una manera que el árbitro no pudo verla. Sus fanáticos dijeron que fue “La Mano de Dios”.
A los 55 minutos el propio Maradona marcó el que para muchos es el mejor gol de la historia de los mundiales. Eludiendo a medio equipo inglés, el astro argentino marcó el 2-0. Luego descontó Gary Lineker a los 81’. Argentina avanzó y dos partidos después fue campeón del mundo.
Las alineaciones y los datos del partido entre Argentina e Inglaterra
- Alineación de Argentina: Nery Pumpido; José Luis Brown, José Luis Cuciuffo, Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri; Sergio Batista, Jorge Burruchaga, Diego Maradona (C), Héctor Enrique, Ricardo Giusti; Jorge Valdano.
- Cambios de Argentina: Carlos Tapia por Jorge Burruchaga (75').
- Goles de Argentina: Diego Maradona (51’ y 55’).
- Alineación de Inglaterra: Peter Shilton (C); Gary Stevens, Kenny Sansom, Terry Butcher, Terry Fenwick; Glenn Hoddle, Peter Reid, Trevor Steven, Steve Hodge; Gary Lineker, Peter Beardsley.
- Cambios de Inglaterra: Chris Waddle por Peter Reid (69'); John Barnes por Trevor Steven (74').
- Goles de Inglaterra: Gary Lineker (81’).
- Árbitro del encuentro: Ali Bin Nasser (Túnez).
- Estadio: Estadio Azteca, Ciudad de México. Asistencia: 114,580 espectadores.