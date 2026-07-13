Argentina vs. Inglaterra 1986: así fue el partido y la alineación que tuvo cada selección

La selección de Argentina y su par de Inglaterra se enfrentan este miércoles por la Semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Si bien se han enfrentado en los mundiales de 1998 y 2002, el recuerdo más latente es el de México 1986, cuando Diego Maradona marcó dos goles y se convirtió en la pesadilla del equipo británico.

Mientras una leyenda de Inglaterra dijo que mandaría a dormir a Lionel Messi, los argentinos recuerdan con mucha nostalgia el encuentro en el que Maradona anotó “La Mano de Dios” y “El Gol del Siglo” ante el conjunto europeo. En los Cuartos de Final y en el Estadio Azteca, “Pelusa” pasó a la historia.

Así fue el partido entre Argentina e Inglaterra en 1986

Luego de un primer tiempo sin demasiadas emociones y con Maradona recibiendo múltiples infracciones de jugadores ingleses, finalmente el 10 y capitán argentino frotó la lámpara de genio en la segunda mitad.

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Cuando iban 51 minutos, Diego Armando vio la oportunidad tras un despeje erróneo de un futbolista inglés y saltó para disputar el balón con Peter Shilton. Gracias a todos los años jugando “en el potrero”, Maradona supo poner la mano de una manera que el árbitro no pudo verla. Sus fanáticos dijeron que fue “La Mano de Dios”.

Diego Maradona y su primer gol a Inglaterra en México 1986|@fedebulos / IG

A los 55 minutos el propio Maradona marcó el que para muchos es el mejor gol de la historia de los mundiales. Eludiendo a medio equipo inglés, el astro argentino marcó el 2-0. Luego descontó Gary Lineker a los 81’. Argentina avanzó y dos partidos después fue campeón del mundo.

Las alineaciones y los datos del partido entre Argentina e Inglaterra

Alineación de Argentina: Nery Pumpido; José Luis Brown, José Luis Cuciuffo, Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri; Sergio Batista, Jorge Burruchaga, Diego Maradona (C), Héctor Enrique, Ricardo Giusti; Jorge Valdano.

Nery Pumpido; José Luis Brown, José Luis Cuciuffo, Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri; Sergio Batista, Jorge Burruchaga, Diego Maradona (C), Héctor Enrique, Ricardo Giusti; Jorge Valdano. Cambios de Argentina: Carlos Tapia por Jorge Burruchaga (75').

Carlos Tapia por Jorge Burruchaga (75'). Goles de Argentina: Diego Maradona (51’ y 55’).

Alineación de Inglaterra: Peter Shilton (C); Gary Stevens, Kenny Sansom, Terry Butcher, Terry Fenwick; Glenn Hoddle, Peter Reid, Trevor Steven, Steve Hodge; Gary Lineker, Peter Beardsley.

Peter Shilton (C); Gary Stevens, Kenny Sansom, Terry Butcher, Terry Fenwick; Glenn Hoddle, Peter Reid, Trevor Steven, Steve Hodge; Gary Lineker, Peter Beardsley. Cambios de Inglaterra: Chris Waddle por Peter Reid (69'); John Barnes por Trevor Steven (74').

Chris Waddle por Peter Reid (69'); John Barnes por Trevor Steven (74'). Goles de Inglaterra: Gary Lineker (81’).

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