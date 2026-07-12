OFICIAL: Cruz Azul confirma a defensa estadounidense como refuerzo para el Apertura 2026

Cruz Azul trata de armar un equipo competitivo de cara al torneo Apertura 2026 de la LIGA BBVA MX Femenil y su cuarto refuerzo para el torneo es la estadounidense Heidi Ruth. La “Máquina” anunció su más reciente adición mediante sus redes sociales al expresar que no podían aguantarse más las ganas de revelar una sorpresa que alegraría el fin de semana de los aficionados.

“No pude aguantarme más y aquí les tengo una sorpresa para alegrarles el fin de semana. LLEGÓ NUESTRO CUARTO REFUERZO HEIDI RUTH YA ESTÁ EN LA MÁQUINA. ¡Bienvenida a bordo, campeona!”, escribió el equipo cementero en todas sus redes sociales.

No pude aguantarme más y aquí les tengo una sorpresa para alegrarles el fin de semana 🙊💙



LLEGÓ NUESTRO CUARTO REFUERZO HEIDI RUTH YA ESTÁ EN LA MÁQUINA 😮‍💨🤌🏻🔥



¡Bienvenida a bordo, campeona! pic.twitter.com/GFafOK5ccj — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) July 11, 2026

Ruth llega a La Noria para reemplazar a Leigh-Anne Robe, jugadora inglesa que terminó su contrato con el club azul para unirse a los Pumas de la UNAM. La futbolista nacida en Punta Gorda, Florida, el 4 de octubre de 1996 viene de jugar con el Fomget Gençlik en Turquía. Antes de eso, la defensora central pasó por el Hapoe Petach-Tilva y el Ramat Hasharon de Israel, el Clube Albergaria de Portugal y el Southeastern Fire de la NCAA.

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¿Cuándo es el debut de Cruz Azul en el Apertura 2026 de la LIGA BBVA MX Femenil?

Hasta ahora no hay fecha de inicio para el torneo Apertura 2026 de la LIGA BBVA MX Femenil. La liga aún no ha anunciado su nuevo calendario y , de acuerdo con múltiples reportes, el retraso es ocasionado debido a que la liga quiere modificar su formato de competencia. Durante los últimos años se ha jugado con una tabla general y ahora se prevé que se regrese a dos grupos de nueve equipos. Esta modificación cambiaría la cantidad de juegos en la temporada regular así como la estructura de la liguilla.

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